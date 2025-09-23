ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Боршош: Франция е сред ключовите пазари за България
България участва с национален щанд с площ от 85,5 кв. м, на който се представят фирми от туристическия сектор и общини. Щандът на България, организиран от Министерство на туризма, показва страната ни като целогодишна туристическа дестинация, предлагаща културен, винен, СПА, летен и зимен туризъм.
Министър Мирослав Боршош подчерта, че Франция е сред ключовите пазари за България и участието ни в IFTM Top Resa е част от последователната стратегия на институцията да разшири присъствието на страната и да привлече повече туристи оттам. “Участието ни във форума е възможност да покажем България не само като позната лятна и зимна дестинация, но и като страна с богата култура и традиции във винопроизводството. Целта ни е да привлечем туристи, които търсят запомнящи се и разнообразни преживявания, свързани и с тези видове туризъм", заяви министърът.
От българска страна националния щанд на България ще бъде посетен от д-р Десислав Тасков, председател на Комисията по туризъм в Народното събрание на Република България, заедно с членовете на комисията Станислав Губеров, Милен Делийски, Надя Петрова и Аделина Иванова.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
19:54 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: