ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Боршош: Няма по-добър вариант за българския туризъм от това страната ни да е в еврозоната
По време на срещата Министър Боршош подчерта, че сектор “Туризъм“ отдавна работи на европейските пазари и мисли в европейски мащаб, така че присъединяването ни към еврозоната е най-желаното и очаквано от всички, заети в сектора. "Няма по-добър вариант за българския туризъм от това страната ни да е в еврозоната. Когато кажеш на чуждите пазари: “В тази страна плащанията са в евро", това е повече от положително послание“, посочи още министърът.
Той припомни, че ключовите разговори на Министерство на туризма със сектора са стартирали в първите месеци на работата на настоящото правителство, а информационната кампания е естествено надграждане на този процес. "Важно е да стигнем до хората с един откровен разговор, извън пропагандата и предразсъдъците, и да дадем отговори на реалните притеснения“, допълни министър Боршош.
Той очерта и основните ползи за туризма от въвеждането на еврото, сред които по-голяма финансова сигурност на дестинацията и по-силен международен имидж на България като модерна и надеждна европейска държава. "Туризмът, освен че е важен икономически отрасъл, има и уникалната роля да представя България пред света. Затова той е още по-значим сектор, а еврото е от ключово значение за неговото успешно развитие“, заключи министър Мирослав Боршош.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1457
|предишна страница [ 1/243 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: