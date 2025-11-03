Във ВСС се реши реакцията на коментара на журналиста Слави Ангелов за заплатите ни да е по-търпима. В първия вариант имало квалификации. Той отказа да се извини. Това заяви пред bTV председателстващият ВСС Боян Магдалинчев."Заплатата на член на ВСС не е 20 000 лв.", заяви той без да уточни точната сума, но допълни, че тя не е еднаква за всички членове.Обясни, че за 2024 година е взел бонуси в размерите на 2 заплати. Когато му бе разбито как с добавките за прослужено време, парите за облекло и с бонусите, всеки член на съвета е вземал по 23 000 лв. на месец за 2024 г., Магдалинчев каза, че това не е заплата, а приход."Годишно в съдебната система минават около 700 000 дела. Съдиите са 2400, прокурорите - 1700", каза Магдалинчев.