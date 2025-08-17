ЗАРЕЖДАНЕ...
|Боян Юруков за продажбата на държавни имоти: Списъкът изчезна, заявките за прозрачност ги няма
Какво си казаха през седмицата:
"Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои по Черноморието, други по държавната граница. Стягат най-големият грабеж от 90-те години насам. Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата“, каза президентът Румен Радев пред журналисти във Варна.
А от "ДПС-Ново начало“ излязоха с официална позиция:
"Новото начало ще сложи край на грабежа и оттук нататък няма да се разпродава нищо. Затова предлагам закриване на структурите, които са осъществявали приватизация и промяна в законовата мярка, с която да се спре разпродаването на държавна собственост“.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви:
"Група леви партии, начело с популист президент, си измислят по средата на лятото, защото ПП-тата мисля, че казаха, че с телата си щели да бранят държавната собственост, а в същото време ДБ се представят за дясна партия, Пеевски и той ги брани, и Радев брани – само че не казват от кого ги бранят“.
И най-актуалният коментар, който е от снощи, и е поредна критика на държавния глава.
Радев казва, че "онези, които плячкосаха Булгартабак и КТБ, които прокараха набързо скандалните поправки в Закона за държавната собственост, сега се правят на загрижени за обществения интерес. Когато тези процеси се изсветлиха, мераклиите да се облажат бързо се разбягаха от прожекторите“.
За всичко това пред бТВ говорят PR експертът Диана Дамянова, политологът Любомир Стефанов и блогърът Боян Юруков.
Юруков обвини властта, че му дава "престорена прозрачност“ за списъка с обявените за продажба 4400 държавни имота.
"Когато получихме първоначалния списък, пуснах искане по Закона за достъп дo обществена информация, те обещаха прозрачност, два месеца нямаше ни вест, ни стон, и накрая, когато все пак отговориха на искането ми, публикуваха въпросния списък, който всички видяхме. Тъй като беше много голям и труден за разбиране, направих инструмент, с който хората по-лесно да го откриват и проучват информацията. Впоследствие обаче всички заявки за тази прозрачност се сринаха, тъй като скоро след това се оказа, че са изтрили този публичен списък и дълго време на даваха отговор защо“, разказа той.
"Този списък изчезна, заявките за прозрачност ги няма, а паралелно с това, тъй като през картата ми са се гледали всички търгове на държавни имоти, открихме, че търгове биват изтривани“, обясни блогърът.
И каза, че в момента продължава продажбата на апартаменти, офис и медицински сгради – 26 общо на брой.
Юруков уточни, че голяма част от тези имоти са пред разруха и няма лошо да бъдат продавани и реновирани.
"Проблемът е, че сред всички тези над 4400 имота, имаме някои, които са културни институти, паметници на културата, които самите общини искат от години, са попаднали по някакъв начин в този списък, което говори за хаос и прибързаност, от една страна. От друга страна, цялата тази прозрачност и заявки, че ще правят подробен анализ, но няма нито един от тези имоти, които са пуснати в продажба, или четирите, които вече са продадени от списъка на ГЕРБ и Желязков, всъщност не беше публикувано и не беше дадено да се разбере, че има подробен анализ“, каза той.
PR експертът Диана Дамянова контрира, като каза, че продажбата на собствеността на съответните ведомства винаги е била тяхно право.
"Този път държавата реши да се освободи от държавната собственост по максимално прозрачен ред, с публични конкурси. Те щяха да бъдат публични, ако истерията, която разгоряхме, не ги беше спряла. Това е дясна мярка – първата, извършена от Иван Костов насам“, категорична беше тя.
Любомир Стефанов каза, че проблемът е в това "как се случи събирането на тези имоти в едно, защо преди това не е имало ведомствени групи, които да обсъдят кое може и кое не“.
