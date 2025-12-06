Божидар Божанов.
ПП-ДБ, с подкрепата на АПС и МЕЧ, внесе шестия вот на недоверие. В деня на дебатите ще бъде свикан и нов протест с искане за оставка на кабинета.
“Когато над 100 000 човека крещят “Оставка" по площадите, а социологическото проучване на “Мяра" показва 70% обществена подкрепа за протестите, тогава всеки един, който има малко политически опит, знае, че трябва да намери много бързо изход", коментира Божанов.
Той обясни, че разчитат на здрав разум “Дали това ще бъде така или управляващите на инат няма да го направят, е въпрос към тях".
“Целта на новия протест е да се съберат максимално много хора, за да видят управляващите, че това не е нещо еднократно и че тактическият им ход да изтеглят бюджета и да внесат нов, в който най-скандалните неща ги няма, но философията остава сбъркана, не е минал. Дано това да им помогне в събуждането и подаването на оставка", каза Божанов.
Според него няма как да се очаква, че когато има 100 000 души на площада, те ще стоят сгъчкани в продължение на часове. “Винаги този тип протести тръгват на шествие, обикновено по жълтите павета. МВР много добре го знае това".
“По всичко изглежда, че провокаторите са действали с МВР, а ведомството не успя да опровергае тези съмнения по време на изслушването. Планът най-вероятно е бил те да се влеят в тъмното. Това, че провокаторите бяха на светло и всички български граждани ги видяха и се видя пълното бездействие на полицията, по-скоро беше нарушение на първоначалния им план", смята той.
Божанов сподели, че е видял група от 10 провокатори с черни дрехи и маски. “Тогава се огледах за полиция, за да кажа на някого, но нямаше нито един полицай. Звъннах на министъра на вътрешните работи Даниел Митов да му кажа какво се случва. Получих нелепото обяснение, че те не знаели, че ще има произшествие и затова нямало никаква полиция".
Божанов: Ако имат малко останал политически инстинкт, би трябвало всички вкупом да напуснат потъващия кораб
©
Още по темата
/
Маргарита Генчева за протестите: Социалните мрежи играят голяма роля в разпространението на тези трендове
18:28
Проф. Александър Малинов: Радев не разчита на протестите като на трамплин за излизане в политиката със своя партия или формация
17:05
Любен Дилов: Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго
11:17
Татяна Буруджиева: Реален смисъл вотът на недоверие можеше да има, ако опозицията беше изчакала внасянето на бюджета
05.12
Доц. Петър Чолаков: Не изглежда особено вероятно да успее този вот на недоверие, но са длъжни да опитат
05.12
Още от категорията
/
Любомир Каримански, БНБ: Производителността би трябвало да е нивото на растежа на възнагражденията в обществения сектор, а не е
19:30
Президентът на КНСБ: Разходите за заплати нарастват с около 1 милиард евро спрямо миналата година
18:05
Костадинов: Като народ, преживял два геноцида, трябва да сме изключително чувствителни по този въпрос
16:58
Екипажът на танкера край Ахтопол не иска да бъде евакуиран, разполагат с храна и вода за няколко дни
14:43
Антон Златанов: Лошото време не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол
12:54
Министър Мундров: Само чрез споделяне и активна комуникация можем да преборим киберзаплахите и да изградим устойчива цифрова Европа
11:01
"Мисията доброволец – мисия (не)възможна 2025": Отличиха хората, които променят животи с добри дела
10:08
Вратичките в закона: Ще има хора, които работят на 31 декември и 2 януари, но няма да получат допълнително заплащане
08:54
Проф. Анна Кръстева: От институциите зависи гражданите да почувстват еврото не като диктат и неизбежност, а част от европеизацията ни
05.12
Защо Русинов напусна ПП?
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.