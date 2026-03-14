Божидар Божанов заяви, че не вижда реални проблеми с машинното гласуване на предстоящите избори, но предупреди за възможни опити за изкуствено създаване на скандал в последните дни на кампанията.
Според него твърденията за нередности в софтуера и достъпа до машините не са подкрепени с конкретни доказателства.
"За машините аз не виждам проблем и във всички тия твърдения не виждам някаква конкретика. Всички казват, че има проблем с машините, има проблеми със софтуера. Тези хора не са виждали софтуер, не са виждали код, не са виждали ключ, ама излизат на трибуната и се упражняват".
Божанов подчерта пред БНТ, че достъп до машините имат представители на изпълнителя и на Централната избирателна комисия. По думите му тази практика съществува от няколко поредни избори и няма индикации за реална заплаха за честността на вота. Предупреди обаче, че съществува риск, ако бъде създаден политически скандал в последния момент.
Съпредседателят на "Да, България" коментира и темата за съдебната реформа и работата на прокуратурата. Според него изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов трябва да бъде сменен, но това зависи от решенията на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
По думите му прокуратурата често държи информация и разследвания "на трупчета", което според него създава възможност за политически натиск.
"Когато прокуратурата смята, че някой е извършил нарушение, той трябва да бъде обвиняем. Ако не е – това означава, че информацията се използва като инструмент за натиск", посочи той.
По думите му партията е внесла десетки антикорупционни законопроекти в парламента, но те са били отхвърлени от сегашното мнозинство. Според него трайното решение е избор на нов Висш съдебен съвет с мнозинство от 160 депутати.
"Целта е да има 160 гласа за нов ВСС извън влиянието на този модел, за да може съдебната система да бъде реално реформирана", заяви той.
Божанов: Тези хора не са виждали софтуер, не са виждали код, не са виждали ключ, ама излизат на трибуната и се упражняват
© Булфото
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.