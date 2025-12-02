Румен Радев за оставка на кабинета, съпредседателят на "Да, България“ Божидар Божанов заяви, че управляващите са загубили легитимност и предстоят нови демонстрации, както и внасяне на вот на недоверие.
Божанов коментира речта на президента Радев, който по-рано днес заяви, че властта е изгубила обществена подкрепа и предсрочните избори са неизбежни.
"Президентът повтори това, което ние казваме от месеци – управлението е скъсало връзката с гражданите. То е бламирано. Оставката и предсрочните избори са единственият път напред“, каза Божанов.
Той отрече възможност за политически съюз с президента, но посочи, че "позициите за този конкретен казус съвпадат“.
"Критикували сме президента за негови позиции. По тази тема ние сме на тази позиция и няма причина да спорим с президента по нея.“
По думите на Божанов "Да, България“ ще внесе вот на недоверие, ако оставка не бъде подадена доброволно.
"Да, вероятно няма да мине. Но това е задължение на опозицията – да покаже ясно, че тази власт е загубила доверие“, уточни той.
Божанов коментира, че в управляващото мнозинство има "пропуквания“, които ще станат видими в пленарната зала.
Според него инцидентите в края на снощния протест, при които групи маскирани лица предизвикаха напрежение са заради това, че не е имало полиция там, където е имали и провокатори.
"Тези провокатори бяха там, за да може някой политически да използва случилото се.“, смята той.
Според Божанов именно председателят на ДПС Делян Пеевски е първият, който е превърнал инцидентите в аргумент за твърда линия на властта.
Божанов твърди, че действията около протеста показват "схеми, които не могат да се случат без институционална намеса“ и даде примери със спиране на тока на големи части от центъра на София, както и опит за хакване на акаунти, излъчващи на живо протеста.
"Обикновен гражданин няма как да знае коя подстанция да взриви, за да спре тока точно в момента, в който шествието минава. Това е работа на хора с много специфични знания“, заяви той.
Според Божанов бюджетът, който предизвика вълната от недоволство, е белязан от "данък Пеевски“ – пари, които ще се насочат към "контролирани общини, фирми и проекти“.
