Божидар Божанов след като Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира за констатирани сериозни несъответствия в отчетените хоспитализации на здравноосигурени лица.
Близо 4000 души са прекарвали част от времето си в игрални зали, докато са се водили настанени в болница, сочи анализ на НЗОК.
"Лятото писах на НЗОК да засичат данните за хоспитализации с данните за издадените болнични. От отговора не останах с впечатление, че се прави. Добре е, все пак, че са започнали отнякъде. Но това е само върхът на айсберга. Разрешенията за болнични легла също са част от голямата картина на източването на здравната каса'', написа още Божанов.
Божанов за фиктивните хоспитализации: Контролът от пациентите ще спре схемата
aahasfer
преди 41 мин.
Голям отваряч!Всичко знае и всичко осира!
