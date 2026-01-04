Божидар Божанов определи режима във Венецуела като резултат от мащабни изборни манипулации и заяви, че Николас Мадуро е "безспорно престъпник и нелегитимен президент". По думите му манипулациите не са свързани с машинното гласуване, а с процеса по обединяване и обявяване на резултатите от централната избирателна комисия в страната.
"Мадуро безспорно е престъпник и нелегитимен президент, избран с грандиозни изборни манипулации – не с машините, както спекулират някои, а при обединяването на резултатите след това в тяхната ЦИК“, заяви Божанов.
Според него легитимният президент на Венецуела е Едмундо Гонсалес, който е спечелил изборите през 2024 г. с над 60% от гласовете. Този резултат е бил признат от Европейски съюз и Съединени американски щати.
Божанов коментира и темата за законността на ареста на Мадуро, като подчертава, че в съвременния свят на realpolitik правните аргументи все по-често отстъпват пред логиката на силата.
"Дали арестът е законен, за съжаление има все по-малко значение в realpolitik света на силата. Американският съд едва ли ще се интересува как е докаран подсъдимият, а евентуална осъждаща декларация на ООН ще е само повод за още полемика, без реален ефект'', посочи той.
По думите му основният фокус трябва да бъде върху политическите, а не върху юридическите последствия от подобни действия. Съпредседателят на "Да, България" открои нарастващия риск от нарушаване на държавния суверенитет от страни със силни армии и служби, често в разрез с международното право.
"Споровете за това колко е правдиво такова действие в един или друг случай ще са въпрос основно на интерпретация и пропаганда", допълни той.
В този контекст Божанов настоя за обща, единна и значително по-засилена политика по сигурността на Европейския съюз. Според него България не трябва да заема пасивна позиция и да разчита на балансиране между различни геополитически сценарии.
Той подчертава, че следващото българско правителство трябва активно да участва в изграждането на по-силна Европа – с интегрирани армия, разузнаване, контраразузнаване, прокуратура, военно-промишлен комплекс и кибер-индустрия, способни да действат координирано при необходимост.
"Това не означава отказ от националните елементи на сигурността, а много по-силното им интегриране“, уточни Божанов.
Депутатът предупреди, че в свят, в който "правото на силата“ става все по-определящо и пряко застрашава държави членки на ЕС, единственият устойчив път за България е по-силна и по-единна Европа.
