Като удачен определи предложения от кандидата за служебен премиер Андрей Гюров състав на кабинет съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Според Божанов, служебният кабинет трябва да спре купуването на гласове, но да спре и контролирането на гласове, корупционното изтичане на средства през всякакви касички, в здравеопазването, в регионалното развитие и така нататък.

По думите на Божанов, се дава кредит на доверие на тези министри заради техния професионален опит и заради заявката на премиера, че това е фокусът на кабинета. Обвиненията, че това е кабинет на "Продължаваме промяната" Божанов коментира пред БНТ така:

"Аз чувам днес всякакви обвинения. Това е кабинет на ПП, защото има еди колко си човека, които са били свързани професионално някога с ПП. Излиза после другата партия и казва, ама ние там видяхме хора на ГЕРБ. Другата излиза и казва, видяхме хора на АПС, третата казва, видяхме хора на еди кой си. Водещото при всички тези хора не е политическата им биография, а професионалната. Защото иначе всеки може да те обвини за това, че има един или друг министър, който е бил свързан с някой, но професионалното изглежда водещо."