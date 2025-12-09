Божидар Божанов по отношение на провелите се протести в 24 населени места в подкрепа на правителството, организирани от "ДПС-Ново Начало".
"Само че тук има и нещо много по-лошо - Делян Пеевски, чрез неговите подизпълнители, заплашва хората, че ако не отидат на неговите контрапротести, ще си загубят работата или ще бъдат санкционирани. Кара хора с ТЕЛК да се качват на автобуси и да пътуват, за да засвидетелстват любовта си към него", написа още Божанов и допълни:
"За хората" вече звучи не комично, а гротескно. Заради тези панически и неадекватни ходове, правителството, за което се е залепил Пеевски, още по-стремглаво губи легитимност. Защото Пеевски делегитимира всяко правителство със своята арогантност, прекраляване и преяждане с власт".
Божанов призова утре хора да дойдат на антиправителствения протеста пред сградата на Народното събрание в 18:00 часа.
Божидар Божанов: Контрапротестите са фалш и театър!
Още по темата
Още от категорията
/
Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет показа, че не може да управлява
16:27
След запитване от "Фокус": ГИТ обясни как ще се плаща на хората, които работят на смени и за тях празниците са делници
16:21
Появиха се слухове за "спешни" родителски срещи, просветният министър заяви: Подобни твърдения са откровена лъжа!
13:14
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.