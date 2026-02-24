Божидар Божанов по време на пресконференция.
Той коментира отхвърлянето на ветото на президента върху Изборния кодекс. "БСП в правна комисия не постъпи така както беше казал новия председател на партията Крум Зарков. По всичко личи, че са чакали министрите на Пеевски да се върнат в парламента, за да имат отново мнозинство и да отхвърлят промените в Изборния кодекс".
Според него това е поради възможността за подуправител на БНБ да бъде назначен "верен партиен кадър на БСП от тези, които ще се пенсионират".
"Очевидно Пеевски е много притеснен от това, че му се изплъзва властта. Започнал е да привиква ключови фактори във ВСС и от съдебната система в хотел "Берлин", за да ги хока. До такава степен е притеснен, че е превърнал хотела в бункер. Трудно е дори дронове да летят там и се наблюдават смущения, поради което сме пуснали сигнал до КРС.", заяви Ивайло Мирчев.
Божанов каза, че за утрешното пленарно заседание е внесено отново искане за разсекретяване на цялата информация, свързана с казуса "Петрохан".
Относно вчерашната смяна на областните управители в цялата страна той заяви: "Това е нормална и абсолютно задължителна практика. Не може с главен прокурор Сарафов и с областни управители на тези, които загубиха доверието на гражданите, да бъдат проведени честни избори", подчерта Божидар Божанов.
Божидар Божанов: Мнозинството, което беше свалено, продължава да тича като кокошка с отсечена глава
Още по темата
/
Безлов: Главните секретари през последните 36 години се превърнаха в част от политическия сблъсък
12:26
Социологът Евелина Славкова: Формацията на Радев ще е първа в следващия парламент, БСП-ОЛ и МЕЧ ще са на ръба на влизане
10:49
Стефан Софиянски: Областните управители могат да отменят заповедите на директно избрания кмет, те са политически назначени резиденти
08:40
Ясни са имената на тримата заместници на доц. Околийски в Здравното министерство, Афенлиев е сред тях
23.02
Още от категорията
/
Миналото на Пловдив оживява във видеохрониките на Пламен Кочев: Градът заслужава да познаваме историята му
16:01
Йотова: Общините имат нужда от финансова автономия и самостоятелност при планирането и изпълнението на политики
16:01
Проф. Константинов: Казусът с оставката на Цицелков вече нанесе тежки поражения върху старта на предизборната кампания и работата на ЦИК
23.02
ЕК отговори на ЦИК: На Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
23.02
Нинова: Сега, когато има действащ парламент, трябва да се започне разследване относно канцерогенните отпадъци от Италия, захвърлени у нас
23.02
Буруджиева: Не е ясно дали смяната на професионалното ръководство на МВР е стъпка към честни избори
23.02
Надежда Нейнски: Новият 20-и пакет от санкции срещу Русия на този етап е блокиран от Словакия и Унгария
23.02
Запрянов: Летището в София не участва в учение, а се използват свободните му места за самолети
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.