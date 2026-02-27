Божидар Божанов от ПП-ДБ.
От партията призоваха новия шеф на АПИ да даде пълна публичност на това какво точно се случва в агенцията. "Формацията му дава кратък кредит на доверие", уточниха от "Да, България".
Депутатите поискаха и оставката на шефката на "ВиК Холдинг". Повече четете тук.
Божидар Божанов: Няма наше МВР, има МВР на България
