ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Божидар Божанов от нос "Червенка": Държавата не си е свършила работата при определянето на имотите с отпаднала необходимост
Депутатът разкри, че към нос "Червенка“ има много реституционни претенции и висящи дела, които не са приключили.
Божидар Божанов допълни, че в имота се извършват археологически разкопки. Там се намира и крепост, която може да се окаже туристическа атракция.
"Целият този анализ трябваше да бъде свършен от съответното министерство, което смята да се разпорежда с този имот. Тази работа не свършена. Този имот е качен, след това свален от сайта на МРРБ, и местните хора си мислят: "Ето, сега ще бъде продаден.“ Не че Министерският съвет е казал непременно това, но заради лошата им комуникация и несвършения анализ стоя повече въпроси, отколкото отговори," заяви Божанов.
Според съпредседателя на "Да, България“, по принцип, инициативите за продажба на държавни имоти с наистина отпаднала необходимост са позитивни. От партията ще настояват за адекватен анализ необходимостта и потенциалните решения за конкретните имоти.
"Ако е необходимо, да бъде отделена крепостта от останалата част, да бъдат отделени частите, които са обект на реституционни претенции и след това да се премине към последващи действия,“ допълни Божанов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
11:23 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: