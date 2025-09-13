Новини
Божидар Божанов за Росен Желязков: Не му прави чест такова заяждане
Автор: Екип Ruse24.bg 19:43Коментари (0)72
© Булфото
Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България" коментира вота на недоверие и поисканата от ПП-ДБ оставка на вътрешния министър Даниел Митов заради побоя над полицейския началник в Русе. Премиерът Росен Желязков каза, че мотивите са преписани от Доклада за върховенството на закона на ЕК.

"Аз съм учуден от повърхностния поглед на премиера върху вота на недоверие. Мотивите включват цитиране на Доклада за върховенството на закона на ЕК. Това не значи, че са преписани. Сигурен съм, че премиерът прави тази разлика и не му прави чест такова заяждане. Той много добре знае, че последният Доклад за върховенството на закона включва и първата половина на 2025 г. Включва и отчитане на напредък по мерките, препоръчани през 2024 г. Всичко това са критики към настоящото правителство".

Божаков отговори трябва ли мотивите да се разгледат в пленарна зала.

"Темите на вота на недоверие са правосъдие и вътрешни работи. За такива теми вот на недоверие не е имало. Може да се намери някъде в мотивите, който да е бил цитиран в предишни вотове на недоверие, но е несериозно да говорим за противоконституционност заради такива случаи".

Божидар Божанов отхвърли възможността за общ кандидат за президент с ГЕРБ.

"Няма как опозицията и управляващите да имат общ кандидат за президент. Ние го казахме още минала седмица, сега го казвам пак - опозицията и управляващите да имат общ кандидат е политическа шизофрения".

Съпредседателят на "Да, България" заяви пред БНТ, че мнението им за оставката на Митов остава същото.

"Не е настъпило събитие от последния път, когато я поискахме до сега. МВР продължава да дълбае все по-надолу в темата с Русе. Последният фрапиращ пример е как министърът казва, че ограничението е 30 км/ч., а знакът за ограничението е поставен след инцидента. Натрупаха се такива индикатори, че МВР действа по начина, по който винаги действа. Опитва нещо да замаже, опитва нещо да прикрие, както записите под колоните на Министерски съвет при протестите за полицейското насилие, както в много други случаи. И, за съжаление, доверието в МВР е системно ниско, именно заради такива действия. Вината на Митов е, че в първия възможен случай, той вместо да излезе и да успокои положението и да каже ще има разследване, всичко ще бъде по реда на закона, той излезе и политизира случая, обвинявайки опозицията и медиите за на практика това, което се е случило. Това, според мен, нагнети доста обществено недоволство, което пък избухна с публикуването на записа, който опроверга част от официалните и неофициалните твърдения излезли от МВР".

