Софийският градски съд прекрати производството по искането за условно предсрочно освобождаване на осъдения за наркотрафик Евелин Банев, известен като Брендо. Той остава в затвора.Делото беше образувано по молба на предишния началник на затвора, като мотивите за искането бяха, че осъденият е изтърпял повече от половината от наказанието си и има данни за поправяне.Евелин Банев не присъства лично в съдебната зала, а се включи чрез видеовръзка. Неговият адвокат Силвия Найденова възрази срещу прекратяването, като посочи, че с участието си в заседанието Банев на практика е направил устно искане за условно предсрочно освобождаване.