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Áðèòàíñêèòå òóðèñòè èäâàò ïðåç þëè íà "Ñëúí÷åâ áðÿã"
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 10:09 / 07.05.2020Êîìåíòàðè (12)67
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Òóðèñòèòå îò Âåëèêîáðèòàíèÿ ìîãàò äà ñå çàâúðíàò â áúëãàðñêèÿ êóðîðò "Ñëúí÷åâ áðÿã" îùå ïðåç þëè, ñëåä êàòî ñòðàíàòà îáëåê÷è ìåðêèòå â íàëîæåíàòà êàðàíòèíà, ïèøå òàáëîèäúò "Ñúí", öèòèðàí îò ÁÍÐ.

Áðèòàíñêîòî èçäàíèå èíôîðìèðà ÷èòàòåëèòå ñè, ÷å çà äà íàñúð÷è òóðèñòèòå, êóðîðòúò ùå ïðåäëàãà ïî ïëàæîâåòå áåçïëàòíè øåçëîíãè, ÷àäúðè è ìàñè, êîãàòî îòíîâî îòâîðè çà ïîñåòèòåëè.

"Ñúí" ïèøå, ÷å Áúëãàðèÿ óñïÿâà äà ïîääúðæà ñðàâíèòåëíî íèñúê áðîÿ íà ñëó÷àèòå íà çàðàçÿâàíå ñ êîðîíàâèðóñ, êàòî å âúâåëà êàðàíòèíà íà 13 ìàðò, âêëþ÷âàùà çàáðàíà çà ïúòóâàíå, çàòâàðÿíå íà ó÷èëèùàòà è ìíîãî áèçíåñè, êàêòî è äàâàíå íà ïðàâîìîùèÿ íà ïîëèöèÿòà äà ïðèëàãà ìåðêèòå.

Î÷àêâà ñå êàðàíòèíàòà äà áúäå âäèãíàòà íà 13 ìàé è ïëàíîâåòå âêëþ÷âàò îòâàðÿíå íà êóðîðîòèòå ïðåç ñëåäâàùèòå íÿêîëêî ìåñåöà, äîïúëâà òàáëîèäúò.

Öèòèðàí å ëèäåðúò íà Íàöèîíàëíèÿ ôðîíò çà ñïàñåíèå íà Áúëãàðèÿ Âàëåðè Ñèìåîíîâ, ÷å äîðè è ïðè íàé-ëîøèÿ ñöåíàðèé òóðèñòèòå ùå ñå çàâúðíàò îòíîâî ïðåç àâãóñò. À ñúùî è ìèíèñòúðúò íà òóðèçìà Íèêîëèíà Àíãåëêîâà, ÷å áúëãàðñêèòå âëàñòè ñà â ïîñòîÿíåí êîíòàêò ñ ãîëåìèòå òóðîïåðàòîðè, ñ êîèòî ðàáîòÿò.




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Äà èäâàò, ÷å íèå ùå õîäèì êúì Ãúðöèÿ. Íÿêîé âñå ïàê òðÿáâà äà íè ïîääúðæà èêîíîìèêàòà.
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Å òîâà âå÷å å ïðåêàëåíî.çà êàêâî áÿõà òåÿ êïïò çà êàêâî òàÿ êàðàíòèíà.íèå íå ìîæå äà ìðúäíåìå à òèÿ áîêëóöè äåòî âñåêè òðåòè å çàðàçåí îò êîâèä 19 ñåãà ùå ñå èçòðåñàò â Áúëãàðèÿ.Êàêâà å òàÿ ãàâðà áå.Àêî òîâà ñòàíå íå íè êàðàéòå äà ñïàçâàìå íèêàêâè çàáðàíè.å*àë ñúì âè ìàéêèòå
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Ìàéêîîîîî, ïèêà ùå å êðàÿ íà þëè è àâãóñò..... Âñÿêàêâà ïàïëà÷ îò îñòðîâà ùå äîéäå..... È êàòî çíàì ñàìî êàêâè èäâàò.....áåçäîìíè,àëêîõîëèöè,íåêúïàíè îò âòîðè ìàðò, íå ðåàëèçèðàíè ãàìåíè ñ 1000 ïàóíäà çàïëàòè, õîðà íà ïîìîùè..... Ïðåäñòàâåòå ñè òåçè ìèçåðíèöè íà ñëúí÷àêÚ????? ÍÎ ÍÀÐÎÄÀ ÒÐßÁÂÀ ÄÀ Å ÑÏÎÊÎÅÍ.....ÁÎÉ×Î ÑËÅÄÈ ÂÑÅÊÈ ÈÄÂÀÙ ÄÀ Å 14 ÄÅÍÀ ÊÀÐÀÍÒÈÍÀ..... ÒÀÊÀ, ×Å È ÄÀ ÄÎÉÄÅ ÍßÊÎÉ ÙÅ ÑÅÄÈ Â ÕÎÒÅËÀ..... ÕÀÕÀÕÀ..... ÕÀÕÀÕÀ..... ÏÚÊ È ÊÎËÊÎ ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÑÈ ÏÐÎÏÀÄÍÀË, ÇÀ ÄÀ ÈÄÅØ ÒÀÌ ÄÀ ÈÌ ×ÈÑÒÈØ È ÁÀÐÀØ ÍÅÙÀÒÀ..... ÏÔÓÓÓÓÓ.... ÏÓ.. ÏÓ... ÏÓ.... ÄÀ ÍÅ Å Â ÌÎÉÒÀ ÊÚÙÀ
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