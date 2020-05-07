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|Áðèòàíñêèòå òóðèñòè èäâàò ïðåç þëè íà "Ñëúí÷åâ áðÿã"
Áðèòàíñêîòî èçäàíèå èíôîðìèðà ÷èòàòåëèòå ñè, ÷å çà äà íàñúð÷è òóðèñòèòå, êóðîðòúò ùå ïðåäëàãà ïî ïëàæîâåòå áåçïëàòíè øåçëîíãè, ÷àäúðè è ìàñè, êîãàòî îòíîâî îòâîðè çà ïîñåòèòåëè.
"Ñúí" ïèøå, ÷å Áúëãàðèÿ óñïÿâà äà ïîääúðæà ñðàâíèòåëíî íèñúê áðîÿ íà ñëó÷àèòå íà çàðàçÿâàíå ñ êîðîíàâèðóñ, êàòî å âúâåëà êàðàíòèíà íà 13 ìàðò, âêëþ÷âàùà çàáðàíà çà ïúòóâàíå, çàòâàðÿíå íà ó÷èëèùàòà è ìíîãî áèçíåñè, êàêòî è äàâàíå íà ïðàâîìîùèÿ íà ïîëèöèÿòà äà ïðèëàãà ìåðêèòå.
Î÷àêâà ñå êàðàíòèíàòà äà áúäå âäèãíàòà íà 13 ìàé è ïëàíîâåòå âêëþ÷âàò îòâàðÿíå íà êóðîðîòèòå ïðåç ñëåäâàùèòå íÿêîëêî ìåñåöà, äîïúëâà òàáëîèäúò.
Öèòèðàí å ëèäåðúò íà Íàöèîíàëíèÿ ôðîíò çà ñïàñåíèå íà Áúëãàðèÿ Âàëåðè Ñèìåîíîâ, ÷å äîðè è ïðè íàé-ëîøèÿ ñöåíàðèé òóðèñòèòå ùå ñå çàâúðíàò îòíîâî ïðåç àâãóñò. À ñúùî è ìèíèñòúðúò íà òóðèçìà Íèêîëèíà Àíãåëêîâà, ÷å áúëãàðñêèòå âëàñòè ñà â ïîñòîÿíåí êîíòàêò ñ ãîëåìèòå òóðîïåðàòîðè, ñ êîèòî ðàáîòÿò.
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