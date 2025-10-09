Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Брокер: Цените на имотите на "Елените" са с до 400 евро по-ниски от тези в Св. Влас
Автор: Екип Ruse24.bg 08:26Коментари (0)97
© bTV
Акции в Бургас и Несебър след водното бедствие, отнело четири човешки живота.

Областният управител обясни, че днес хората ще бъдат допускани поетапно до имотите си. Пропускателният режим ще продължи до края на седмицата.

В сградата на РДНСК влязоха екипи на икономическа полиция като част от разследването. През 2015 г. към РДНСК е имало сигнал за нередности на "Елените“

"Традиционно цените на имотите на "Елените“ са по-ниски от тези на Св. Влас с около 150 до 400 евро на кв. м. Причината е самата отдалеченост на комплекса, липсата на целогодишно обитаване и липсата на Акт 16 на голяма част от обектите там. Заради ниската цена купуват на Акт 15, предимно руско говорящи са инвеститорите. Българите смятат, че инвестицията не е добра и се насочват към други курорти. Инфраструктурата не е особено добра там и има доста пропуски“, коментира Таня Иванова, брокер. 

"Строителството на една сграда, дали жилищна, хотел, промишлена, трябва да се раздели на два етапа. Първият е преди получаване на строително разрешение – там е най-уязвимо от гледна точка на корупция, защото голяма част от парцелите не са в регулация. Трябва да им се направи ПУП – там се залага всичко. Той минава през одобрението на различни институции – община, басейнова дирекция. В момента, в който влезе в сила, строителят отива в общината да му бъде издадена виза за проектиране, в която са посочени показателите на застрояване. Контролът по времето на строителството е безупречен. Проблемът е преди издаването на разрешение, коментира пред bTV Георги Кузманов, собственик на една от най-големите строителни фирми в Бургас.

"Голямата част от парцелите не са били в регулация, направени са ПУП-ове, там е имало някакви нередности и после е започнало самото строителство", посочи още той.

Още по темата: общо новини по темата: 109
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
16:48 / 07.10.2025
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
17:26 / 07.10.2025
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
11:23 / 08.10.2025
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
16:43 / 07.10.2025
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
11:25 / 07.10.2025
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
10:16 / 08.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бюджет 2025
Близки издирват Димитър Малинов
Серия от трусове в Турция
Конфликт Израел-Газа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: