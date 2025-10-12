ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Брокер: Най-подходящият момент за покупка или продажба е тогава, когато имате реална нужда
По-малко от три месеца преди официалното влизане на България в еврозоната, много собственици се колебаят дали да продават или купуват имот.
Димитър например предпочита да продаде апартамента си преди присъединяването към еврото. "Според мен цените на имотите няма да се променят драстично преди и след влизането в еврозоната, но покрай организацията около еврото сделките могат да бъдат по-хаотични и затова предпочитам да действам сега", казва той.
Специалистите в имотния пазар потвърждават засиления интерес към продажбите. "През последните години наблюдаваме по-голям интерес за покупка, а сега се засилва и търсенето за продажби", обяснява брокерът Искрен.
Прогнозите показват, че ръстът на цените ще продължи – очаква се националното увеличение на имотите да достигне 17-18% до края на годината, пише NOVA.
Брокерът Александър Бочев обяснява: "Най-подходящият момент за покупка или продажба е тогава, когато имате реална нужда. Ако се подвеждате по тълпата, рискувате да направите грешка".
Въпреки бързото поскъпване София все още е една от най-достъпните столици в ЕС за закупуване на недвижим имот.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Река Янтра прелива при село Долна Студена
11:59 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: