Брокер: Разликата между цените, на които продавачите искат да продадат, и тези, които купувачите са готови да платят, ще намалее
© Plovdiv24.bg
"Очаквам разликата между цените, на които продавачите искат да продадат, и тези, които купувачите са готови да платят, да намалее, тъй като в момента, на прага на еврозоната, има значително разминаване. Досега наблюдавахме засилено търсене и ограничено предлагане на имоти. През 2026 г. вероятно предлагането на имоти ще се увеличи, тъй като много собственици, които изчакваха въвеждането на еврото, за да продават, ще излязат на пазара. В този контекст се очаква цените да не растат вече с двуцифрени темпове, а с около 5–10% на година.“, коментира Ирина Цанова, изпълнителен директор на Zimoti.com.
С присъединяването на България към еврозоната се очаква постепенно повишаване на данъчната тежест върху недвижимите имоти. Подобна промяна вероятно също ще доведе до увеличение на предлагането, тъй като някои собственици ще предпочетат да продадат.
От страна на банките също се очакват промени, тъй като те ще трябва да се съобразят с новите регулации на Европейската централна банка. Това вероятно ще доведе до леко повишение на лихвените проценти по ипотечните кредити. За сравнение – средната лихва в еврозоната в момента е около 3,3 %, докато в България тя е приблизително 2,4 %. Ключов момент за бъдещата лихвена политика е изборът на индекс, с който ще бъдат обвързани кредитите. Над 80 % от ипотечните заеми у нас са свързани с индекси, базирани на депозити в лева – формула, която ще отпадне с въвеждането на еврото. Пред банките стои стратегическо решение дали да преминат към международния индекс Euribor, който се влияе от външни фактори, или да създадат местен индекс, базиран на депозити в евро в България. Ако бъде избран местен индекс, лихвите ще останат по-близки до реалностите на българския пазар.
В дългосрочен план пазарът на имоти ще се ориентира от бърз растеж към устойчиво развитие и качество. Купувачите ще стават по-внимателни и ще поставят акцент върху добрата локация, енергийната ефективност и финансовата сигурност.
Още по темата
/
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката, не е нужно да ги обменяте в евро на чейндж бюра
29.11
Богомил Николов: Ако имате останали пари в лева, си ги вкарайте в сметката, по-лесно е и ще има по-малко рискове
28.11
Внимавайте при обмяната на валутата, чейндж бюрата ще ви дават неизгоден курс, а "офертите" на улицата са 100% измама
27.11
Имотите и еврозоната: Виждаш цена, която ти се струва много висока, след два дена искаш да видиш имота, но той вече е капариран
27.11
Още от категорията
/
Фармацевт: При лекарства, които струват от 60 до 50 000 лв., ние получаваме 30 лв. надценка. Няма бизнес в държавата, който да работи при такива условия
10:55
България е с най-висок дял разходи от джоба на пациента, свързани със здравеопазване: Плащаме близо 800 лева годишно
28.11
Д-р Христиана Бацелова: Предстоящите празници – Никулден, коледните тържества и множеството фирмени събирания – създават допълнителни рискове
28.11
Семейството на Коцев: Филип Буков организира кампания за набиране на средствата за покриване на гаранцията
27.11
Лекар: От студентските ми години в операционни и кафенета около болници се влиза с едни и същи чехли, маските се носят под носа, а в отделенията цари съмнителна хигиена
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Съдът остави в ареста всички обвиняеми, свързани с "Исторически п...
21:52 / 29.11.2025
Киселова: Протестът не беше срещу проекта за бюджет. Или поне не ...
21:52 / 29.11.2025
Прокуратурата поиска постоянен арест за обвинените след акцията о...
20:26 / 29.11.2025
Политолог: Протестът не е заради бюджета, а заради ставащото през...
17:54 / 29.11.2025
БСП-ОЛ беше част от срещата на световната левица в Малта
17:44 / 29.11.2025
Четвърти обвиняем за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан, прокура...
14:56 / 29.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.