Брокер: Високите цени спират купувачите да инвестират в жилище

© Столичният квартал "Манастирски ливади“ остава сред най-предпочитаните за покупка на имот, твърдят брокери. Тристаен апартамент около 90 кв. м. в района струва над 300 хил. евро.



По думите на Емил Друмев от Националното сдружение на брокерите на имоти подобно жилище в северните квартали на София би струвало към 270 хил. евро, а в Пловдив, Варна и Бургас се търсят за около 220–250 хил. евро.



От началото на годината цените отбелязват постоянен ръст. Друмев обясни, че не вижда бум или застой на сделките преди влизането на България в еврозоната и смяната на валутата.



"Банките продължават да дават кредити, има лек застой. От началото на годината мерките, които банките предприемат за отпускане на жилищни кредити са доста по-строги, отколкото миналата година“, каза още той пред bTV.



Според него високите цени спират купувачите да инвестират в жилище. Друмев очаква промяна в цените от 2026 г. надолу, само ако банките затегнат още повече правилата за отпускане на кредит.



"Докато има ниски лихвени проценти, продажбите ще си вървят“, каза още той. Съветът му е при сделка за имот винаги хората да се допитват до експерти в бранша.