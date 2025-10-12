ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брокерите са категорични: Поскъпването на имотите ще продължи
При влизане в еврозоната се очаква и засилен интерес от външни инвеститори към имоти в България. Става въпрос не само за отделни граждани, които ще изберат България за втория си дом, а и за чужди инвестиционни фондове, които ще купуват цели сгради и парцели. Това повишено търсене ще окаже влияние на цените на имотите. Но основните купувачи на пазара на имоти вероятно ще останат българите, което прави пазара по-предвидим и по-стабилен.
България е сред страните от ЕС с най-голямо покачване на цените на имотите и това е съвсем нормално, категорични са брокери. Причината за това е, че страната ни се намира в дъното на таблицата на държавите от ЕС по цени на недвижимите имоти. В Белград например има сделки за 11 хил. евро на квадрат. С влизането ни в еврозоната ще продължи процесът по догонване на останалите държави от ЕС по отношение на цените, което ще доведе до поскъпване на недвижимите имоти.
Проучвания показват, че когато страни влизат в зоната на единната европейска валута, цените на имотите се увеличават. Например, в Латвия в годината преди влизането в еврозоната цените са се увеличили с 6%, а след това със 7,3%.
Очакванията за покачване на цените след влизането в еврозоната са свързани и с повишено търсене на жилища, което е резултат от увеличено доверие на купувачите и инвеститорите. Много хора искат да изпреварят приемането на еврото и да придобият имот сега, което води до покачване на търсенето. Същевременно някои собственици на имоти изчакват с продажбата, за да получат още по-висока цена.
Сред причините за поскъпването на имотите е покачването на заплатите. От една страна по-високите заплати водят до покачване на разходите за строителство, а от тям и до вдигане на цените. Наред с това покачването на заплатите дава възможност на купувачите да придобият по-скъпи имоти. С нарастването на доходите хората искат да повишат и стандарта си на живот, а често това е свързано с придобиването на по-голям и по-хубав дом.
На пазара на жилища в София има дефицит, заявиха брокери. По-голямото търсене от наличното предлагане на пазара е сред причините за покачване на цените на имотите.
Предлагането на апартаменти в стари сгради е ограничено. Много собственици на жилища не искат да ги продават просто защото не виждат друга алтернатива, в която да вложат парите си. Голяма част от купувачите се насочват към жилища в сгради ново строителство. На пазара има голямо разнообразие от предлагани нови апартаменти в широк ценови диапазон. Но и купувачите на имоти са много активни. Сред причините за това е увереността, че след време цените на апартаментите ще бъдат още по-високи. Затова, който има финансова възможност, предпочита да купи имот сега, независимо дали целта е семейството му да има по-хубав дом или да осигури сигурна инвестиция за парите си.
Повишаването на заплатите и поскъпването на строителните материали също допринасят за нарастване на цените на жилищата. Затова брокерите са категорични, че поскъпването на имотите ще продължи, пише "Труд".
