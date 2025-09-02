Новини
Брънзалов настоява за увеличаване на потребителската такса: Лекарите броят стотинки вместо да мислят за здравето на пациента
Автор: Екип Ruse24.bg 10:34Коментари (0)80
© NOVA NEWS
"Хората по принцип протестират срещу всичко, което оскъпява живота им, но никой не обяснява защо вече 13 години потребителската такса е замразена без никаква логика. Решението е било политическо и никой не даде обяснение защо тогава беше променена формулата за изчисление“, заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов.

Той подчерта, че в момента лекарите са принудени да вършат и социални дейности, които би трябвало да се поемат от държавата. "Когато държавата освобождава определени групи пациенти от таксата, това става за сметка на труда на лекаря. Давам винаги примера: ако някой има безплатна карта за градския транспорт, ватманът ли плаща? В нашия случай обаче точно това се получава“, коментира пред NOVA NEWS д-р Брънзалов.

По думите му размерът на таксата трябва да бъде обвързан с минималната работна заплата, за да има обективност. "Не настояваме за драстични увеличения. Но сегашните 51 евроцента обезсмислят изцяло функцията ѝ. При тези стойности лекарите броят стотинки вместо да мислят за здравето на пациента“, каза председателят на БЛС.

Той напомни, че потребителската такса има две основни функции – да намалява свръхпотреблението и да дофинансира лечебните заведения. "Когато се намали на 1 лев в болниците, това пак беше политическо решение, но е факт, че за лечебните заведения тя е част от приходите им, макар и малка“, обясни той.

Д-р Брънзалов настоя и за диалог с властта. "Топката е в изпълнителната власт – в ръцете на здравния министър, който може да предложи решение на Министерския съвет. Ние искаме честна дискусия, а не лекарите да бъдат обвинявани в алчност. Това е несправедливост спрямо труда ни“, посочи той.

Според него проблемът е още по-сериозен на фона на недостига на лични лекари в страната. "Не само в малките населени места, а и на 50 километра от София вече няма лични лекари. В някои райони хората не са виждали лекар от години. Сегашният модел обрича системата и ускорява кризата с кадрите“, предупреди председателят на БЛС.

"Българското здравеопазване страда от хронично недофинансиране – влагаме под 5% от БВП, при най-ниската здравна осигурителна вноска в Европа. После се чудим защо има доплащане и защо лекарите заминават в чужбина“, каза още той.






