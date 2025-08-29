© Брутален акт на агресия над животно. Случката се е разиграла на ул. "Ильо Влаев" в Севлиево, става ясно от коментари в социалните мрежи.



На видео се вижда как момче взима коте и след това го хвърля жестоко в земята. По-късно става ясно, че животното е умряло, вследствие на силния удар.



