Брутално задръстване на АМ "Тракия" в посока Пловдив
Автор: Елиза Дечева 21:05Коментари (0)0
Поредно жестоко задръстване на АМ "Тракия" в посока Пловдив. Очевидци съобщават в социалните мрежи, че тапата започва този път още от моста на Вакарел. 

"За всички които пътуват в посока Бургас, временно спряха движението. Отпушват тапата към София", съобщава друг очевидец.

Медведев към Зеленски: Русия има оръжия, от които дори бомбоубежищата няма да го спасят
Медведев към Зеленски: Русия има оръжия, от които дори бомбоубежищата няма да го спасят
17:22 / 25.09.2025
Панделиева: Деца се превръщат в кибици, които гледат и дори снимат насилие, но не помагат
Панделиева: Деца се превръщат в кибици, които гледат и дори снимат насилие, но не помагат
21:40 / 25.09.2025
Купувач: Имот, който преди три години струваше 72 000 евро, тази година е 200 000
Купувач: Имот, който преди три години струваше 72 000 евро, тази година е 200 000
09:01 / 25.09.2025
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът
16:47 / 25.09.2025
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
08:48 / 26.09.2025
За разлика от Натали Трифонова, Мартин Чой пази личния си живот от публичност
За разлика от Натали Трифонова, Мартин Чой пази личния си живот от публичност
15:49 / 25.09.2025
Председателят на Фармацевтичния съюз каза защо цяла община може да остане без лекарства
Председателят на Фармацевтичния съюз каза защо цяла община може да остане без лекарства
20:55 / 25.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Катастрофи в България
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Статистика: