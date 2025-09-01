© Фокус виж галерията За километрично задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция алармира репортер на "Фокус".



"Задръстването започва още от разклона за Банско. Пълно е с тирове, на поне 7-8 камиона се вижда по една кола. Буквално не се движат превозните средства", разкриха за медията ни.



"Задръстването в посока Кулата е около 3 км дълго", коментираха още за "Фокус".



За друго такова, но в Кресненското дефиле сподели репортерът ни.



"Дефилето е наполовина пълно. Започна от заведенията към Кресна. Буквално е кола до кола. Пълно е и с тирове" съобщиха за медията.



От "Фокус" апелираме да шофирате внимателно!