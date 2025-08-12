© Фейсбук виж галерията Кристиан Христов от Стара Загора публикува в социалните мрежи шокираща информация за Константин-Кирил Веселинов Иванов, познат като "Разказвачът на приказки". Константин-Кирил е известен и от телевизионните си участия в различни предавания, в които дава гласност на инициативата си да разказва приказки в различни учебни заведения и събития, които организира по книжарниците.



Ето и пълната публикация на Кристиан Христов:



РОДИТЕЛИ, БЪДЕТЕ БУДНИ! ДА НЕ ДОПУСНЕМ ОПАСНОСТТА ДО ДЕЦАТА СИ!



Скъпи майки и бащи, учители и директори,



Скоро започва новата учебна година. За съжаление, с нея идва и рискът някои хора отново да се появят в училищата и детските градини под маската на “приказки", “добри инициативи" и “културни събития". Но това, което се крие зад тези думи, може да бъде опасно – буквално.



Става дума за Константин-Кирил Веселинов Иванов, познат като "Разказвачът на приказки". Мъж с тежко криминално минало, реални присъди за домашно насилие, включително над жена и малко дете, както и съдебна заповед за защита срещу него.



Той влиза в училища, снима се с деца, слага ги в скута си, чете им текстове, които не са подходящи за възрастта им, и продава книги, без документи, без отчетност и често със съмнително съдържание. По този начин използва детската наивност и доверието на учители и директори, за да извършва неетична, а според някои източници и незаконна дейност.



Родителите често дори не знаят, че снимките на децата им се публикуват публично.



Учителите не винаги са наясно кого канят.



А най-страшното – зад усмивката и приказките стои съден за измами човек, признат и за насилник.



Предупреждаваме ви с тревога и болка – не става дума за слухове или преувеличения. Присъдите са реални. Потърпевшите са истински. Скоро Господарите публикуваха нов репортаж за него, с един от измамените автори, който вече е успял да го осъди. В момента го съдят още десетки пострадали от измамите му. Включително една от големите компании за куриерски услуги, компания за автомобили на лизинг и др.



Призоваваме директорите и учителите – проучвайте внимателно кого каните при децата. Не допускайте човек с криминални прояви да се докосва до най-ценното ни – нашите деца.



Призоваваме родителите – питайте, интересувайте се, изисквайте информация от училищата. Пазете децата си.



Този пост не е за “черен PR", а зов от загрижени родители.



Децата не могат да се защитят сами. Нека не се налага после да се питаме – "Как позволихме това да се случи?“.



В социалните мрежи е създадена и група "Истината за Разказвачът на приказки", в която запознати с криминалното минало на Константин-Кирил Иванов разкриват различна информация, свързана с делата срещу него.



"Защо един измамник, с 10 страници криминално досие, осъждан, лежал в затвора, все още е на свобода, въпреки, че не е спрял да завлича хора и фирми със сериозни суми? За предишните му присъди сме писали много, но скоро ще припомним пак. От доста време, Кирчо се крие от призовкари, ЧСИ, полиция, НАП... крие се и от сянката си. Вече не се явява на дела, защото знае, че ще загуби. Събрахме информация за делата срещу Кирчо, заведени от хора и фирми от 2024 г. до момента, които обаче са само за една част от измамите на престъпника.



Частно гражданско дело 4583/2025 на Районен съд - Пловдив, Максо България АД срещу Длъжник Константин-Кирил Веселинов Иванов - Заповед 2108



Гражданско дело 22228/2024 Районен съд - Пловдив, СПИДИ АД срещу Разказвачът на приказки ЕООД - Открито заседание 30 септември 2025г. 14:30



Частно гражданско дело 17789/2024 Районен съд - Пловдив, СПИДИ АД срещу Длъжник Разказвачът на приказки ЕООД - Заповед 8722



Частно гражданско дело 12047/2024 на Районен съд - Пловдив, МОТО-ПФОЕ ЕООД срещу Длъжник Константин-Кирил Веселинов Иванов - Заповед 6608



Гражданско дело 8146/24 на Районен съд - Пловдив+Въззивно гражданско дело 580/2025 Окръжен съд - Пловдив - Н и Н срещу Константин-Кирил Веселинов Иванов, Заповед 127, ОСЪДЕН за домашно насилие по ЗЗДН - 2405лв. разноски



Частно гражданско дело 4907/2024 Районен съд - Пловдив, ВИЖЪН БУКС ООД срещу Длъжник Разказвачът на приказки ЕООД - Заповед 2527



Гражданско дело 4478 2024 Районен съд - Пловдив, ТРАКИЯ ЕООД срещу Разказвачът на приказки ЕООД - ОСЪДЕН - 24459.50лв. + лихви + 4380.41 лв. разноски



Гражданско дело 4475 2024 Районен съд - Пловдив, ТРАКИЯ ЕООД срещу Константин-Кирил Веселинов Иванов - ОСЪДЕН - 6 459.50 + лихви + 1401.12 лв. разноски



До момента, само по дела от 2024г. насам, е осъден за около 40 000 лв., а с лихвите са и повече. Предстои да бъде осъден за още по-сериозни суми.



Продължаваме да следим делата, както и няколко досъдебни производства, образувани от прокуратурата", пише в групата.



По думите на администраторите на групата Константин-Кирил Иванов вече е осъждан, но продължава да извършва престъпления, представляващи опасен рецидив. "Тук вече няма да му обединяват наказанията, защото предишните му дела са приключили с влезли в сила присъди и го чакат сериозни забавления в затвора. Всички пострадали ще пуснат жалби до Прокуратурата, ние също ще се постараем да информираме институциите за престъпленията му. Освен това му обещаваме, че през новата учебна година няма да има достъп до нито едно българско дете на територията на учебните заведения в България. Всички учители, директори, библиотекари и т.н. подкупни и заблудени служители ще бъдат изобличени. Всички РУО и МОН ще бъдат информирани отново за измамите на Кирчо с конкретните факти - номера на дела и суми, с които е измамил автори и "бизнес партньори", чиито книги продава незаконно на децата", пишат те.



Според Национален регистър на издаваните книги в България, книгите, издавани от Издателство "Разказвачът на приказки" са 14. Някои от авторите вече се оплакаха, че са измамени от Константин-Кирил Иванов, вписан като Лице за контакт на издателството. Издателството и Иванов вече се разследват. Други автори са били предупредени от администраторите на групата "Истината за "Разказвачът на приказки" преди повече от година, но са продължили да "работят" с измамника. Въпрос на време е да бъде разкрита схемата с незаконната търговия и на техните книги.



"Видно от Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч, налична в търговския регистър, Издателството "няма дейност" през 2019г., но пък е издавало книги през 2019 г. Как така Анна Димирова, Управител и едноличен собственик на капитала на "Разказвачът на приказки" ЕООД декларира неверни данни, а се оплаква, че и тя е измамена от Иванов? "Новата" книга "Повелителят на съкровищата" на измамника Иванов изобщо не фигурира в регистъра, но ние я знаем. Ето и останалите 14 книги, с незнайно колко фалшиви тиража:



"Не се страхувам от водата", Виолета Павлова, 2021



"Златната среда на Фламино Мрак и светлина", Владимира Начева, 2021



"Караконджул в костюм", Илия Деведжиев, липсва година, но имаме копие, на което се вижда



"Миро и Ета Тръгват в първи клас", Елена Жаблянова, 2020



"Повелителят на щъркелите", Константин-Кирил Иванов, 2023



"Рая и буболечките", Теодора Попова-Лазарова, Вяра Панталеева, 2023



"Уана Една морска история", Лили Спасова, 2020



"Уана Една морска история", Лили Спасова, 2023



"Али и пеперудите", Елена Жаблянова, 2020



"Здравей Книгария Бивалици и небивалици от света на книгите", Божидара Ангелова, 2020



"Облачето и дъгата 19 приказки съчинени с деца", Илия Деведжиев, 2021



"Невероятните приключения на камъчето Тони", Орхан Ахмед Таир, 2021



"Зиези Острието на империята", Андрей Атанасов Петров, 2019



"Да пробудиш драконче", Николай Теллалов, 2021", пише още в групата.