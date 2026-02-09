Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Силният снеговалеж на АМ "Тракия" продължава, съобщават пътуващи. 

"Платно няма, обилен снеговалеж", казват пътуващи между Чирпан и Стара Загора. 

По-рано днес репортер на ФОКУС съобщи, че е започнал силен снеговалеж и край Вакарел.

Шофирайте внимателно!