Бъдете внимателни! Силният снеговалеж на АМ "Тракия" продължава
"Платно няма, обилен снеговалеж", казват пътуващи между Чирпан и Стара Загора.
По-рано днес репортер на ФОКУС съобщи, че е започнал силен снеговалеж и край Вакарел.
Шофирайте внимателно!
