Букетите за 8 март с "космически" цени
©
Кутия с микс цветя е само 80 евро, но има и различни съчетания, за които можеш да избираш да платиш между 60 евро до 110 евро. Въпреки това пред магазините за цветя се извиват опашки, а китки купуват и млади, и стари, и жени, и мъже.
Цените на букетите са същите спрямо миналата година, но в евро. 100% е увеличението, защото цветята идват основно от Нидерландия, дори и вносът на рози от Еквадор пак минава през борсата в Нидерландия, коментира собственик на цветарски магазин в столицата в района на Южния парк. Български цветя на пазара на практика няма, масово са затворили оранжерии нашите производители, останали са малко парници предимно в селата до Пловдив, но те произвеждат предимно саксии за балкони, допълни той.
Като цяло цените в столицата и тези в големите градове са едни и същи, защото източникът на доставка е един и същи - Нидерландия. Стръкче лале върви по 1,50 евро, както и зюмбюлът на стрък. На лалетата не съм вдигал цените, защото е срамно да струва толкова много, на розите цената е 50 евроцента по-висока от миналата година, но това е за моя сметка, тоест намалявам печалбата си, обясни собственикът. В Благоевград обаче лалетата и зюмбюлите, които излизат най-изгодно, бройката струва между 2 и 3 евро и са по-скъпи от софийските. Червените рози гонят цена от 4-5 евро за брой, но няколко дни преди празника са стрували 3,00-3,50 евро.
Във Варна положението не е по-различно, но за сметка на това в хипермаркетите може да се открие класическа червена роза на цена от 1,49 евро, докато по пазарите цената й е от 3 до 5 евро. Зюмбюлите в големите магазини вървят по €2,99, а по пазарите за 5 евро, пъстър букет от 15 лалета там се продава за €5,99, а на пазара за цветя брой лале върви по 1 евро. Изборът в големите хипермаркети се допълва от разнообразие от саксийни растения – орхидея Фаленопсис в керамична саксия за €8,49, гербер за €2,99 и Bon Via Flora роза саксия за €2,55. Същите китки по пазарите за цветя в града се търгуват почти двойно. В Русе осезателно цените са поскъпнали за празника в сравнение с миналата година.
Така например клонче орхидея през 2025 г. се е внасяла у нас за 23-24 лв. (приблизително 12 евро), а сега – за 36 лв. (18,40 евро).
Обяснението за космическите цени на китките е, че Нидерландия е вдигнала цените тази година. Любопитно е да се чуе, че собственици на цветарски магазини на "Витоша“ в кв. "Иван Вазов“ в София пък твърдят, че цените на доставчиците са същите като миналата година, а самите те не са ги променяли от 2024 г. Пак според тях по-скъпи са българските цветя, доколкото ги има, защото на производителите им излиза по-скъпо отглеждането. "А те са най-истински и живи“, спонтанно посочиха вазите с ароматни фрезии и ириси продавачите.
Други техни колеги пък разказаха, че много българи пътуват до Гърция и оттам карали китки, които предлагат за български. Това обаче излизало изгодно само за големи доставчици, защото сметката не излизала, ако отидеш само с една кола.
Българските производители на цветя са запазили почти същите цени от миналата година, за да устоят на конкуренцията на веригите. "Ние сами си отглеждаме лалетата в оранжерии. Миналата година лалето при нас беше 3 лв., сега е 1,50 евро. На вносните цветя няма как да задържим цените, ние самите ги купуваме по-скъпо“, обясни Теодора Иванова, която е производител и от години продава цветя на едно от пазарчетата в Русе.
Малките обекти все по-трудно удържат на конкуренцията на големите вериги. Букет от 7 лалета във веригите се продава за 2,49 евро, а само едно лале в цветарски магазини на Русе струва 1,79 евро.
"Не можем да се борим с тази конкуренция. Вижте, тук от 9 павилиона преди сега работят само три. Как да вдигна цените? Тогава пък съвсем никой няма да се спира“, казва продавачка на цветното пазарче в близост до Операта и църквата "Света Троица“. Оборот правели, когато в храма имало тъжен ритуал.
Вместо саксия обеци
"По-добре е да купя някакъв хубав подарък, отколкото да дам куп пари за цветя. Ще взема на съпругата си сребърни обеци, които струват 50 евро, а не да дам толкова пари за букет“, сподели Кирил Стоянов от Благоевград. В магазините за златни и сребърни бижута опашките са големи. Много мъже предпочитат да зарадват любимата с такъв подарък и с по една роза от 4-5 евро.
Още по темата
/
Двоен празник е днес!
08:54
Продавач на цветя: Някои хора гледат да им е по бюджетно, а за други няма значение. Има единични цветя, предпочитат и по-големите букети
08.03
Още от категорията
/
Полк. Славчо Велков: В момента не сме цел на удари, но изказвания за член 5 на НАТО могат да ни припознаят погрешно
09:24
Експерт по сигурността: Целите на САЩ и Израел не са постигнати, конфликтът може да продължи още няколко седмици
07.03
Медицинските сестри не достигат: В същото време, хората с тази специалност работят като фризьори и козметици
07.03
Цените на тока: 156 евро за къща с три спални във Великобритания, срещу двойна сума за тристен апартамент у нас
07.03
Плащаме надценка за млечните продукти с до 125% над европейските цени, ако купуваме от производител ни излиза два пъти по-евтино
07.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.