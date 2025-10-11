ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Бъларинът от флотилия "Сумуд": Към мен не е имало насилие, но грубо ни влачиха по земята, и ни отведоха в затвор с максимална сигурност в пустинята
Точно преди флотилията “Сумуд" да стигне до бреговете на Газа, тя е спряна. На една от лодките е капитан Васил Димитров.
"Специално съм мен и към "Гранде блу" не е имало насилие. Командосите на Израел ни взеха на абордаж, поеха контрол върху лодката, заключиха ни в нея и в продължение на над 7 часа я управляваха до пристанището на Ашдод. Доста грубо ни влачиха по земята, държаха ни легнали по лице часове наред и след това ни отведоха до затвор с максимална сигурност в една от пустините на Израел", разказа Димитров.
Така, след седмици в морето, приключва мисията за над 40 лодки и яхти. Димитров научава за флотилията, на която ще плава и екоактивистката Грета Тунберг, от социалните мрежи.
Така след седмици в морето, приключва мисията за над 40 лодки и яхти. Димитров научава за флотилията, на която ще плава и екоактивистката Грета Тунберг от социалните мрежи.
"С поредица от дистанционни интервюта ме одобриха, оказа се, че имаме общи морални ценности", допълва той.
И така тръгват на път.
"Ние бяхме няколко човека, които имат опит в морето и знаят как да управляват и се редувахме", допълва той.
Мисията им е да занесат хуманитарна помощ като храна и медикаменти , да се отвори хуманитарен коридор и да се обърне общественото внимание към Газа. Знаят, че шансът е малък.
"В нито една от акваториите на Средиземно море в момента не се води война. Ние бяхме арестувани в международни води, където нито една държава няма авторитет", допълва Димитров.
След ареста от израелските власти и отвеждането му в затвор следват дълги часове, през които близките му не знаят какво се случва.
"Искам да изразя благодарност към българския консул в Израел, който дойде и ме посети, и си свърши работата да предаде информация на близките ми къде се намирам", разказва още Васил.
А след като новината за флотилията заля всички световни медии, специално внимание се обърна на момента, в който евродепутатката от Франция изхвърля мобилния си телефон преди да бъде арестувана.
"Не само тя си изхвърли телефона, но и всеки един от нас го направи. Тава беше начинът да защитим себе си. Ние се пазихме от преследвания занапред", допълва Васил Димитров.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 532
|предишна страница [ 1/89 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
15:14 / 09.10.2025
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: