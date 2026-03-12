"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за април от 34,27 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената. Заявлението е публикувано на интернет страницата на КЕВР.За месец март беше утвърдена цена на природния газ за март в размер на 32,60 евро/MWh, което означава, че цената за април, предложена от "Булгаргаз", е с приблизително 5% по-висока от тази за март.