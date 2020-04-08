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Àâòîð: Ñòîé÷î Ãåíîâ 13:57 / 08.04.2020Êîìåíòàðè (79)86
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"Ïîñòîÿííî èìàìå ñëó÷àè íà áúëãàðñêè ãðàæäàíè, êîèòî èñêàò äà ñå ïðèáèðàò â ñòðàíàòà. Ùå ñå îðãàíèçèðà ïîëåò îò ÎÀÅ, ïðèáðàõìå îò Èíäèÿ, ñåãà ðàáîòèì ïî âòîðè òàêúâ ïîëåò, îò Êèïúð ñúùî ñå ðàáîòè çà ïîëåò.

Ïðèçîâàâàì îùå âåäíúæ íàøèòå ãðàæäàíè äà íå ïúòóâàò è äà ïðàâÿò òîâà ñàìî â êðàåí ñëó÷àé. Áúëãàðñêèòå âëàñòè íå ìîãàò äà âäèãíàò êàðàíòèíà â ÷óæäà äúðæàâà. Òðÿáâà äà ñïàçâàò ïðåïîðúêèòå íà çäðàâíèòå âëàñòè â ñúîòâåòíèòå äúðæàâè". Òîâà êàçà äíåñ ìèíèñòúð Åêàòåðèí
à Çàõàðèåâà íà ïðåñêîíôåðåíöèÿ, êîÿòî ñå ïðîâåäå â ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.




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Àìè äà íå âèæäàì íèùî ïî-íîðìàëíî! Ïî-ãîëÿìà ÷àñò îò õîðàòà êîèòî èñêàò äà ñå ïðèáåðàò ñà õîðà êîèòî íåáèõà èçäúðæàëè èêîíîìè÷åñêè â ÷óæáèíà áåç äà ðàáîòÿò! Êàêâî ïî íîðìàëíî îò òîâà äà èñêàò äà ñå ïðèáåðàò?? Äà îñòàíàò íà óëèöàòà è äà óìðúò îò ãëàä çà äà íå çëîáååòå ëè?? ß ìàëêî ïî-÷îâå÷íî!! Ùå ñå ïðèáåðàò, ùå ìèíàò ïðåç èçîëàöèîííèÿ ïåðèîä è ùå ñè îòèäàò âêúùè èëè íà ñåëî èëè òàì êúäåòî íÿìà äà óìðàò îò ãëàä!! Õîðà ñúâñåì îòêà÷èõòå!!!
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Áàñòà è òîâà å, äà íå å èñêàíêà.... ðŸ¤£ðŸ¤£ðŸ¤£ðŸ¤£
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