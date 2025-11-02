Българи от протестите в Нови Сад: Вучич няма да бъде още дълго на власт
Тъга и гняв – това е равносметката една година след трагедията. Хиляди сърби в събота излязоха на улицата, за да почетат жертвите. Според полицията в демонстрацията са се включили 39 хиляди души, но според екип на NOVA, който беше на място - хората са били поне три пъти повече.
Президентът на Сърбия Александър Вучич поиска диалог с протестиращите, но те отхвърлиха поканата му като неискрена и закъсняла. А тъй като все още няма осъдени, една майка започна своя борба. Дияна Хърка, майка на загиналия под рухналата козирка на гарата в Нови Сад - Стефан, спази обещанието си и започна гладна стачка пред парламента в Белград.
"Само Александър Вучич да насрочи избори – това е моята борба, която трябва да доведа докрай. Сега ще се разгранича от студентите и от вас, народе. Започвам тази борба сама. Ще започна гладна стачка. Трябва да го направя. Това е мое задължение. Трябва да разбера кой уби моето дете и кой уби тези 16 души. Някой трябва да отговаря за това“, заяви тя.
Във възпоменателния митинг в събота участваха и представители на българската общност. Радош Рашко и Сергей Станулов пристигнаха от сръбския Димитровград. Двамата са студенти в България, но дойдоха до Нови Сад, за да подкрепят своите колеги.
"Включихме се в помена в памет на жертвите, които загинаха под козирката преди една година. Този помен трябва да означава нова борба – че още не сме забравили какво се е случило, че все още няма отговорни за трагедията. И че няма да спрем, докато този проблем не се реши", заяви Радош.
"Това беше отдаване на почит към 16 изгубени души – наши приятели. С този жест се надяваме да покажем на властта, че борбата не спира", подчерта и Сергей.
Двамата споделиха, че извинението на президента Вучич "не само не било искрено, но и саркастично". "Той мисли само за себе си и за своята партия", заяви Сергей.
А Радош припомни, че държавният глава първоначално наричал студентите "терористи". "Ако извинението му сега е искрено, това означава, че вече е разбрал, че няма да бъде още дълго на власт, че хората не го искат и не го желаят. Той се опитва отново да се хареса на хората, но мисля, че това вече не е възможно. Той е дотук", категоричен е младежът.
