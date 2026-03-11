Българи са задържани при операция на Европол
© Europol
По време на операцията участниците са извършили 1048 проверки в световен мащаб, което е довело до арестуването на 337 лица, сред които и българи.
Общо, конфискациите включват:
127 149 тона отпадъци602 тона замърсяващи агенти, включително 398 тона флуорирани парникови газове (FGas)75 тона продукти за растителна защита2,3 тона живакблизо 10 милиона евро в брой и банкови сметкиключови доказателства, 130 превозни средства, тежки машини, огнестрелни оръжия, апартаменти и фирми.Разследващите изчисляват, че търговската стойност само на незаконната търговия с FGas може да варира от 15 до 20 милиона евро в зависимост от крайната дестинация на незаконните стоки. Конфискуваните видове отпадъци, които биха могли да генерират незаконни печалби от поне 31 милиона евро, включват различни видове опасни отпадъци. Конфискуваните продукти включват излезли от употреба превозни средства (EoLV), скрап, пластмаси, използвани слънчеви панели, отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE), гуми и текстилни отпадъци.
Няколко организирани престъпни мрежи бяха идентифицирани като отговорни за трафика на незаконни отпадъци в Европа и износа им за Африка, Азия и Латинска Америка. Наред с други престъпления, беше установено, че тези мрежи са замесени и в незаконния маркетинг на флуорирани газове (FGas), незаконната търговия с продукти за растителна защита и незаконните дейности по добив на злато с използване на опасни химикали като живак и цианид.
