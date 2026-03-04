Трябвало е да се отлетят за България на 2 март. Двамата поддържат връзка с над 60 българи, които също търсят начин да се приберат.Те разказаха, че не е ясно нито кога, нито по какъв маршрут ще имат възможност да се приберат в България.На 28 февруари четири приятелки се връщат от екскурзия в Шри Ланка. Полетът им е с прекачване през Доха, озовават се в Оман. Очакват евакуация на 5 март"Постоянно ни отлагат полетите, имахме презаверен полет от 2 за 6 март, след което го анулираха. Сега е презаверен от 6 за 7, но никой не дава гаранция, че ще излетим. Маршрутът е през Дубай“, обясни Евелин пред bTV.Станислав каза още, че други българи са си резервирали полет през Банкок, но и той е бил отменен, въпреки че не минава през военната зона. Мъжът добави, че търсят помощ от българските власти, за да се приберат."Разбираме, че с приоритет са хората в Дубай, Оман и тези от Персийския залив, но ако има някакъв вариант за въздушен коридор, по който да се приберем и ние“, каза Станислав и обясни, че местните се възползват от ситуацията и спекулират с цените на стоките и услугите. Мъжът обясни, че нощувките от 50 долара са скочили двойно и тройно, а легловата база е запълнена и се получава дублиране на резервации.Двамата споделиха, че са сменили вече няколко хотела: "Нашата мисия е от ден за ден, тук имаме само още една нощувка. Трябва да търсим нов, ако не излетим. Имаме информация за наши сънародници, които ще направят опит да излетят до Сингапур и от там до Истанбул. Сумата е от порядъка на 10 хил. евро за двама, като той е свързан с дълъг престой в Сингапур и поражда още една несигурност дали изобщо ще се приберат“."Ако някой си мисли, че престоят на Малдивите е приятен в такава ситуация, мога да ви уверя, че не е. Ние не сме в ризорт, ние сме в столицата, където условията са различни. Тя не е туристически град. Не може да стоим тук до безкрай“, посочи Евелин и допълни, че имат много трудна комуникация с авиокомпанията, от където са им казали само, че имат право на безплатна вода от летището, но не могат да им съдействат с нов полет.