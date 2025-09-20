Новини
Българи вече получават заплати и в лева, и в евро
Автор: Екип Ruse24.bg 09:01
©
Лятото неусетно отминава и само малко над два месеца ни делят до еврозоната. Какво е да получиш фиш за заплатата си в евро и да се стреснеш, като видиш числата – сякаш доходът ти е наполовина? Екип на NOVA посети първата фирма у нас, която направи тази промяна.

Финансовият одитор Валерия Петрунова е сред първите, които вече виждат заплатата си и в лева, и в евро. Първоначално числата изглеждат объркващи – сякаш доходът е намалял наполовина.

"Хаосът в главата на един обикновен човек би бил изключително голям. Едва ли не доходът ти пада на половина. Първото нещо, което винаги виждам от фиша, е крайното изречение - колко пари са ми превели. Наистина си е малко стряскащо като видиш 1500 евро. Казваш си болничен ли съм бил, неплатен отпуск ли?", споделя финансовият одитор.

След като и цените в магазините са в две валути, тя вече може по-лесно да планира бюджета си за първия месец на новата година.

"Надявам се инфлацията да не ми прецака много плановете", допълни Валерия.

Софтуерът за новите фишове е разработен вътрешно от компанията. Валерия и нейните над 1400 колеги получават по два фиша - единият в лева, другият в евро.

"По този начин служителите сравняват всяка сума - нетна, брутна заплата, осигуровки, данъци, допълнителни придобивки", обясни Виктор Фачев, старши директор управление на човешки ресурси.

По закон след конвертирането заплатата се изчислява в полза на служителя, което е различно с конвертирането на цените в магазина. Така, ако Валерия взима 1000 лева, заплатата ѝ в евро ще бъде с една стотинка повече.

Статистика: