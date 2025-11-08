Българин: Децата искаха домашен любимец, купих овцата Калина - яде луканка и пие кафе!
"Два километра в едната посока, два в другата 4 километра. Тя не се уморява толкова, но аз се. Овцата е предвидена за по-големи разстояния", разказва стопанинът й.
Двамата с Калинка си правят разходка край Казанлък. "Вижда се всичко отвсякъде, планини равнини", споделя той.
Но как Дончо решава, че ще гледат не куче, а овца за домашен любимец?
"Тя се появи съвсем нормално. Децата искаха домашен любимец. Казах им, че ще имат такъв. Тогава купих Калина. Те бяха изненадани, когато я видяха, но в крайна сметка се привързаха към нея. И вече тя им е домашен любимец", каза Дончо.
Освен децата, изненадани са и всички хора, които стават свидетели на сутрешния крос на Дончо и Калинка.
"Те ми казват: "Една овца бяга след теб", а аз отвръщам: "Ами да, тя е домашен любимец и фитнес инструктор вкъщи". Радват се, защото сега никой не е така предразположен, че може да имаш домашен любимец овца", смята той.
Името на Калина дават внуците на Дончо, а идеята за овца домашен любимец идва от "Малкият принц“ на Екзюпери.
"Това е от части вдъхновението. Но исках и да изненадам децата. Те искаха домашен любимец, защото всеки имаше освен нас. Сега вече и ние имаме. И това е овца", коментира той.
А комичните истории с Дончо и Калина са много.
"Всеки има мерак да я изяде, обаче в крайна сметка ние не сме я взели за ядене - взели сме я да ни забавлява", обясни пред NOVA Дончо.
Когато са на маса, Калина хапва луканка и пие от кафе до вино. "То са приучава, като вижда какво ядеш и то си вика: "Чакай да пробвам и аз няма, какво да стане". Храни се добре. Дори повече, отколкото трябва. И като всеки един домашен любимец, тя иска храна и грижи", споделя Дончо.
"Чувства ни близки, от време на време се притеснява за нас, проверява ни. Дори бяхме на море. И като се върнахме от морето, първоначално тя не ни забеляза, но когато ни позна се зарадва и веднага започна да блее", разказва стопанинът.
"Тя е привързана към мен и към цялото семейство. Само като ни види и веднага извърта гумите и тръгва след нас", споделя той.
/
