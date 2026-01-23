Българин: Казаха, че такива евра няма да вземат, стана разправия! Извикаха полиция и СОТ
© БНТ
Клиентът Добрин Стоянов прави опит да плати хранителни продукти на стойност 50 евро с банкнота от 200 евро, тъй като освен нея имал само няколко дребни монети, разказва БНТ.
"Казаха, че такива пари няма да ми вземат. Стана разправия. Извикаха полиция, СОТ, все едно аз съм най-големия престъпник. Насилствено ми изтръгнаха от ръцете двете торби с покупки. Оправдаха се с някаква тяхна вътрешна наредба."
От търговската верига отговориха писмено. Оттам посочват, че от средата на месеца се наблюдава тенденция клиенти да предлагат плащане с банкноти от 200 и 500 евро, които желаят да развалят в банкноти с по-дребни купюри чрез покупка и според тях конкретния случай е точно такъв.
"Причината е, че при връщане на ресто при плащане с банкноти от 200 или 500 евро, касовата наличност се изчерпва бързо и ние нямаме възможност да обслужваме други клиенти според изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, съответно се налага временно затваряне на касата и причиняване на неудобство на всички клиенти, чакащи да бъдат обслужени зад въпросния клиент."
От Комисията за защита на потребителите отказаха коментар по темата с мотива, че е в компетенцията на БНБ.
Още по темата
/
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 евро, защото бързо се изчерпва касовата наличност
22.01
Анализатор: Икономическите и политически промени карат бизнесът да оцелява, само най-приспособимите ще успеят
22.01
Александър Колячев за сигналите към КЗП: Отказ за връщане на ресто в евро и неприемане на едри банкноти в магазините
22.01
Още от категорията
/
Почина Калин Терзийски
12:33
Румяна Бъчварова за Радев: Има неизвестни около самия проект, но това се поддържа съзнателно, за да се крепи интересът
21.01
Проф. Милена Стефанова за Радев: 9 години ежедневно ни показваше, че тази къща там му е малка, иска да се забърка в партийните дела
21.01
Юлиан Попов: България трябва ясно да застане зад общата европейска позиция по казуса с Гренландия
21.01
Пазарен анализатор за споразумението с Меркосур: Имаме нужда от това споразумение, то е малък светъл лъч
21.01
Проф. Константинов за оставката на Радев: Българският офицер трябва да спазва своята клетва и даже да умре, спазвайки я, а не да я нарушава
21.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.