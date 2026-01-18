Българин беше смъртоносно намушкан в Кипър
©
Петима души, сред които и жертвата пътували от Лимасол, за да срещнат с 29-годишния мъж пред дома му, за да уредят "неморални" лични оплаквания, породени от публични публикации в TikTok.
При пристигането си, заподозреният мъж на 29 години извадил нож, с който е нанесъл смъртоносни прободни рани в корема на българина.
Въпреки усилията на лекарите, българинът починал. Криминалният отдел на Пафос продължава да разследва обвиненията за предумишлено убийство и нараняване с умисъл, като аутопсията е била насрочена за днес сутринта в Никозия.
29-годишният мъж остава в ареста осем дни.
Още от категорията
/
Зверство: От октомври до декември 72-годишен от Петрич блудствал с 10-годишно дете – обвиниха го
09.01
Сърбин от групата "Розовите пантери", участвал в обир на бижута и часовници за почти милиард евро в Гърция, е арестуван у нас
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.