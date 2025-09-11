Новини
Българин, блокиран на летището в София заради самолета на Ryanair: Разочаровани сме! Изживяване от Ада!
Автор: ИА Фокус 09:15Коментари (0)47
© bgonair
Пътник, който е бил блокиран на летището в София заради проблем със самолет на Ryanair сподели за кошмара, който са преживели, заедно с останалите 180 души. Те е трябвало да излетят от Терминал 2 за Бристол в 12:50 часа в сряда. 

Пътниците са били качени на самолета, без да знаят за проблем със самолета.

"Разочаровани сме от отношението на наземния персонал, който обслужва авиокомпанията. Получаваме известния от APP-а на Ryanair, но те не съответстват с екраните, които показват в момента. Защо няма човек, който да каже - "хора това е истината", това е обидното. В социалните мрежи излезе, че пилотът и стюардесите не дават информация - не е вярно, казаха ни, че една от задните врати на една от пързалките не работи правилно, два пъти инженери идваха", каза Живко, който прекара часове наред блокиран на летището.

Когато самолетът е имал готовност за излитане, вече е изгубил времето, в което е можел да го направи.

"Наземният персонал каза - след малко ще дойдем да ви дадем информация и ни оставиха 3 часа без информация. Ние стояхме 5 часа така. Единствено момичето, което работи на Гранична полиция ни помогна", разказа Живко пред BG on Air.

Тя е потърсила съдействие от наземния транспорт на летище "Васил Левски", за да дойде автобус да вземе пътниците от пистата.

Той подчерта, че са били извън зона Шенген и са имали само хладилни витрини със скъпа храна и вода, без възможност за зареждане на телефони.






Актуални теми
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Световна черна хроника
Войната в Украйна
Пожари 2025
Лято 2025
