Българин паркира на плажа в Гърция

© Facebook Българин е възмутен от поведението на наш сънародник. От кадри споделени във Фейсбук се вижда, как автомобил с българска регистрация от Благоевград е паркирал в пясъка на плажа.



Авторът на публикацията уточнява, че действието се развива на територията на южната ни съседка.