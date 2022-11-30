ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Àãðî
|Áúëãàðèí ïîáåñíÿ çàðàäè åòèêåò â ãîëÿì ìàãàçèí çà äðåõè, ïðåöàêàõà ãî, à òîé ïîêàçà êàñîâèÿ áîí
Ñëåä êàòî îòèâà íà êàñàòà, ìúæúò ïîëó÷àâà îòñòúïêà îò 4,98 ëâ. Òàêà êðàéíàòà öåíà íà ÿêåòî ñòàâà 19,92 ëâ.
Ñëåä êàòî îòëåïÿ óæ íîâàòà öåíà îáà÷å ñòàâà ÿñíî, ÷å îðèãèíàëíàòà ñòîéíîñò íà àðòèêóëà å 19,90 ëâ.
Â êðàéíà ñìåòêà - ÷îâåêúò íÿìà èçãîäà îò ò.íàð. "îòñòúïêà", êîÿòî ïîëó÷àâà íà êàñàòà, äàæå ñå å íàáóòàë ñ 2 ñòîòèíêè.
Â ãàëåðèÿòà íè ìîæåòå äà âèäèòå ñíèìêèòå, êîèòî ñà ñïîäåëåíè â ãîëÿìà Ôåéñáóê ãðóïà.
Êîìåíòàðè (2)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
Aíîíèìåí
ïðåäè 1 ÷. è 26 ìèí.
0
Aíîíèìåí
ïðåäè 2 ÷. è 44 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà