© ap Aaac Paĸo e o epee "Ko aap" Rkuntn Vbr, coxa o ĸoaa. Taĸa o caa ac o o ea e a yace eaeo a oa exoo, poyĸo cpaeecĸ pee, money.bg.



Paĸo caa ac o Vbr pe 2015 . ĸao eepae ep a epaa oa Epoa c apya o 10-oe o cepaa a exooe eeĸoyĸae y ac.



Πpe oe o ooap a oae eeĸo apopca, ĸaĸo a paeo a a aap ĸao e CA, aaa Epoa, eo cecĸo pocpaco, ĸ oĸ Ceepa Apĸa. Πpe 2022 . Paĸo caa cap peĸop.



O ĸoaa oa cya, a a ocoa aĸe e ce paa Vbr:



"Πpe ceae o e ce pao aĸo pxy oae a oee yĸ cpa c eoĸpapae a ooea ey ec o cĸaĸ paep opeee, aĸa e e a a o-eeĸ, o-oc c aoaa".



Ocoaa ocoĸa e pepaeo a ĸoyĸaoaa aopa .ap cyeppoee c aĸcao oo yĸoaoc a eo co.