Българинът без царска туршия няма как да остане

© Настъпи ли есента, а тя вече дойде, почти всяка българска домакиня започва да стяга зимнината. Изборът е според вкусовете – лютеница, люти чушлета, домати, кисело зеле. Със сигурност обаче, пълни ли се мазето са буркани, там задължително присъства царската туршия, категоричен е "Фокус".



По-възрастните домакини си имат изпитана рецепта и рядко експериментират с нови. Младите на свой ред се доверяват или на майките и бабите си или търсят в интернет.



Решихме да съберем за вас различни рецепти за приготвяне на царска туршия, а вие сами ще си решите коя ви допада. Взаимстваме от специализирания сайт gotvach.bg.



Царска туршия без варене



Необходими продукти



– червени чушки - 1 кг



– зелени чушки - 1 кг



– червени камби - 1 кг



– моркови - 1 кг



– зелени домати - 1 кг



– карфиол - 1 кг



– зеле - 3 кг



– керевиз - 1 бр. корен, стебла и листа



за маринатата



– олио - 50 мл



– вода - 2 л



– оцет - 1 л



– сол - 300 г



– захар - 500 г



– дафинов лист - 3 - 4 начупени листа



– черен пипер - 1 ч.л. зърна



– аспирин - 3 бр. на буркан



Начин на проготвяне



Зеленчуците се измиват, почистват и нарязват на дребно, поставят се в дълбок съд и се заливат с маринатата, която се приготвя чрез смесване на посочените продукти и подправки.



Маринатата не се вари на този етап. Съдът се поставя на студено, да престои 24 часа, като периодично се разбърква.



След това зеленчуците се отцеждат и подреждат в подготвените буркани. Маринатата се кипва, отдръпва се от огъня и след като се охлади, се налива върху зеленчуците в бурканите.



Но преди това за всеки буркан предварително и поотделно с малко от изстиналата марината се стриват по 3 бр. аспирин, като тази бройка се отнася за компотени буркани или омния, както мисля, че ги наричат.



Царската туршия не се вари, оставя се на студено, а зимата се сервира с ракийка или по ваш вкус.



Забележка: Ако ви се струва доста количеството /10 кг продукти/, то може лесно да приготвите по-малко количество и в съотношение според предпочитаните ви продукти, като лесно ще изчислите, че за 1 кг нарязани зеленчуци ще е необходимо 200 мл вода, 100 мл оцет, 30 г сол, 50 г захар, лъжичка чаена олио.



Царска туршия с варене



Необходими продукти



– карфиол



– камби



– моркови



– целина



– черен пипер - 5 зърна



– оцет - 60 мл



– олио - 1 с.л.



– захар - 2 с.л.



– сол - 1 с.л.



– чесън - 4 - 5 скилидки



– дафинов лист - 1/3 бр.



– магданоз



Начин на приготвяне



Изчистете и измийте зеленчуците, разделете карфиола на на розички, морковите нарежете на колелца, камбите се нарязват на 4, а целината – на ивички.



Поставете в бурканите от всички зеленчуци в желани пропорции. Добавете солта, олиото, захарта, чесъна, черния пипер, дафиновия лист, ситно нарязания магданоз и листа целина.



Долейте бурканите с вода, затворете с капачки и стерилизирайте за 8 минути от момента на кипване на водата.



Посочените подправки са за 1 буркан с вместимост 800 мл.



Изборът на рецептата е ваш, а зимата сервирайте с ракия или с някоя вкусна българска гозба.