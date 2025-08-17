Българинът си остава верен на домашната туршия

© Остават малко повече от четири месеца до присъединяването на България към еврозоната и първата "еврозима“ у нас. Подготовката за нея вече започна с пълненето на бурканите и приготвянето на зимнината. Какво слагат българите в мазетата и каква е рецептата за посрещане на еврото?



Две оранжерии с домати и градина, пълна с чушки, лук, патладжани и ароматни подправки – в двора на Лена Крумова от монтанското село Сумер има от всичко по много.



За първата зима, в която ще плаща в евро, не се притеснява, защото всичко, което се роди в градината отива в бурканите. Сложила е няколко вида печени домати и краставици.



Вкусът и разнообразието са важни, защото семейството ѝ е голямо.



Не прави сметката на зеленчуците, защото идват от градината ѝ, но ако ги купува, според нея, няма да може да си приготви и един буркан за зимата.



"Вчера ходих в Монтана и видях по 4-5 лева домати. Хайде човек за салата да си купи, да, но да правиш зимнина с такава скъпотия е просто невъзможно“, смята Лена.



Затова пълни мазето с буркани и се готви да посрещне първата еврозима в България. С 50 буркана домашна туршия.



В мазето на Лена зимата може да дойде още утре, защото запасите вече са готови.



"Аз искам зимата да идва, защото не се работи през зимата, а сега има много работа“, каза тя.



Нищо не ги плаши - защото имат зимнина, вино, зеле и месо.



"С моя мъж като приключим зимнината и си казваме, че мазето е пълно, един хляб ще си купим и топим, и пак гладни няма да ходим“, казва Лена пред NOVA.