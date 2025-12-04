Българинът все по-често търси високопротеинови храни: Фирми отчитат ръст на продажбите на плодови кисели млека с 399%
©
Докладът YouGov Trend Reality 2025, цитиран от money.bg показва, че 81% от българските домакинства проявяват значително внимание към здравето и благосъстоянието, като близо половината вече усещат влияние върху начина си на живот. Паралелно с това 69% изразяват засилен интерес към технологиите, което според проучването е индикатор за готовността на потребителите да възприемат нови модели на поведение и иновации в храненето.
Все по-видимо е и разбирането на ключови тенденции в диетологията. Българите поставят силен акцент върху теми като хранене за дълголетие (63%), връзката между мозък и черва (57%), противовъзпалителните режими (40%) и т.нар. чисто хранене (65%). Именно тези нагласи очертават основата на промяната в потреблението на протеини.
Търсенето на по-функционални и по-отговорни храни води до разширяване на високопротеиновата категория. Потребителите намаляват консумацията на животински продукти и се ориентират към растителни, ферментирали и култивирани алтернативи. Т.нар. "протеинов преход" е по-ясно изразен у нас (51%) в сравнение със средното за ЕС (39%) - процес, подхранван от ценности като грижа за околната среда, етичност и стремеж към по-добри решения за здравето.
Промяната ясно се отразява и в поведението на купувачите. "Пазарът на високопротеинови храни в България се развива с изключително бързи темпове. Потребителите все по-често избират продукти, които подпомагат здравето им, предлагат функционални предимства и се вписват добре в ежедневието им. Именно тези фактори стимулират растежа на категорията и разширяването на нейната база от купувачи", коментира Даниела Петкова, акаунт мениджър в в компанията.
Според данните 36% от българските домакинства са купували високопротеинови продукти поне веднъж в периода до август 2025 г. - увеличение от 10 процентни пункта спрямо предходния отчет. Най-впечатляващ скок е регистриран при плодовите кисели млека, където обемът на продажбите е нараснал с 399%, а стойността - с 373%. Силен ръст има и при натуралното кисело мляко, пресния хляб, специалните сирена и сладоледа.
Най-бързо увеличаващата се база от купувачи е при млечните десерти и десертите с кисело мляко (+6,5 пункта), следвани от натуралното кисело мляко (+4,3 пункта) и пресния хляб (+4,2 пункта). Специалните сирена и шоколадовите барчета също продължават възходящата тенденция с около 2 пункта ръст.
Високопротеиновите храни постепенно се превръщат в траен елемент от потребителския избор. Нарастващата осведоменост, фокусът върху здравето и променените навици очертават ясна перспектива за стабилен растеж на сегмента. "За производителите това е ясен сигнал да инвестират в най-бързо развиващите се сегменти - особено в плодовите и натуралните кисели млека - и да разработват продукти, които отговарят на нарастващите очаквания по отношение на функционалността, качеството и хранителната стойност", допълва експертът от YouGov.
Още от категорията
/
Предприемач: Хората, които вършат рутинна административна работа, трябва да се преквалифицират
26.11
Изпълнителният директор на Volt Premium Taxi: Този, който има нисък рейтинг, ще получава по-малко поръчки и може да отпадне от състезанието
26.11
Рецепционисти вече получават до 3000 лева месечно, а хотелските мениджъри – до 120 000 евро годишно
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Божидар Божанов: Пеевски е отчаян, протестът го прати в ъгъла
22:59 / 03.12.2025
Разказът на Симеон, задържан с 30 хил. лева в нощта на протестите...
21:57 / 03.12.2025
"Не на омразата": Стотици активисти и кметове на ДПС изразиха под...
20:40 / 03.12.2025
Топастролог: ЕС се разпада, ако не приемем еврото!
20:04 / 03.12.2025
Иван Горанов, експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд...
19:11 / 03.12.2025
Хампарцумян: Ако управляващите бяха направили нещата, които обеща...
19:09 / 03.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.