ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Българинът забравя да пие достатъчно вода: Носи ли това рискове за здравето?
"Едва 1/5 от хората следят приема си на вода стриктно, над 1/3 осъзнават, че не пият достатъчно вода. Имат желание да се грижат за добрата си хидратация", каза социологът Христина Николова в студиото на "България сутрин".
Препоръчителен прием на вода
Възрастните пият средно по 1,8 литра, а за здравословна дневна доза се приемат 2,2 литра.
При децата средните нива са 1,3 литра. Има голяма вариация, спрямо възрастта. Като здравословна доза се възприема средно по 1,8 литра.
"Няма точно определени норми за това колко точно вода трябва да пие едно дете и един възрастен. Дневните нужди са спрямо телесното тегло, но си включват и водата, приемана чрез храни и други напитки. Не трябва да насилваме детето", каза педиатърът д-р Андреа Стефанова.
Рискове от дехидратация
В ефира на Bulgaria ON AIR тя подчерта, че всеки здрав организъм притежава регулаторни функции. Така родителите на здрави деца не трябва да се притесняват, че ще се дехидратират ако не изпият препоръчителната дневна доза.
"При по-малките деца е добре ежедневната консумация да е от изворна вода, при по-големите няма проблем да се редува с минерална, като зависи какъв е процентът минерализация", съветва педиатърът.
Като препоръка тя отправи напомнянето през деня на децата да пият вода, защото често забравят в детската градина или в училище и вечер се опитват на наваксват. Това нарушава нощния им сън.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: