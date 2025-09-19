Българинът забравя да пие достатъчно вода: Носи ли това рискове за здравето?

© Българинът приема вода в количества по-ниски от препоръчителната дневна доза. Това показва национално представително проучване след 1000 респондента в градове и села.



"Едва 1/5 от хората следят приема си на вода стриктно, над 1/3 осъзнават, че не пият достатъчно вода. Имат желание да се грижат за добрата си хидратация", каза социологът Христина Николова в студиото на "България сутрин".



Препоръчителен прием на вода



Възрастните пият средно по 1,8 литра, а за здравословна дневна доза се приемат 2,2 литра.



При децата средните нива са 1,3 литра. Има голяма вариация, спрямо възрастта. Като здравословна доза се възприема средно по 1,8 литра.



"Няма точно определени норми за това колко точно вода трябва да пие едно дете и един възрастен. Дневните нужди са спрямо телесното тегло, но си включват и водата, приемана чрез храни и други напитки. Не трябва да насилваме детето", каза педиатърът д-р Андреа Стефанова.



Рискове от дехидратация



В ефира на Bulgaria ON AIR тя подчерта, че всеки здрав организъм притежава регулаторни функции. Така родителите на здрави деца не трябва да се притесняват, че ще се дехидратират ако не изпият препоръчителната дневна доза.



"При по-малките деца е добре ежедневната консумация да е от изворна вода, при по-големите няма проблем да се редува с минерална, като зависи какъв е процентът минерализация", съветва педиатърът.



Като препоръка тя отправи напомнянето през деня на децата да пият вода, защото често забравят в детската градина или в училище и вечер се опитват на наваксват. Това нарушава нощния им сън.



