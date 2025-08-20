Новини
Българите масово купуват скъпи имоти в Гърция
Автор: ИА Фокус 10:38
©
Български инвеститори вече изкупуват имоти южно от границата в Гърция в такъв мащаб, че предизвикват напрежение сред местните. 

"Говорим за не повече от 1800 български инвеститори – физически лица или фирми“, обясни бизнесменът проф. Йоаким Каламари. "До момента в гръцката икономика са вложени над половин милиард евро. Това са около 12 хиляди имота“, добави той.

"Не изкупуваме цяла Гърция, но…“

Въпреки че числата не изглеждат толкова мащабни, ефектът върху пазара е осезаем. "Мнозина твърдят, че българите сме вдигнали цените до 5–6 хиляди евро на квадрат, особено на Халкидики. Причината е, че част от инвеститорите не просто купуват, но и отдават имотите си под наем – често извън официалните платформи като Airbnb или Booking“, уточни предприемачът.

По думите му това създава нелоялна конкуренция. "Правят се Facebook групи, разчита се на препоръки сред българи. Така не само се изкривява пазарът, но и приходите често не се декларират. Това е дъмпинг за гръцките собственици и проблем за държавата.“

Акцент в разговора бе неспазването на градоустройствените норми. "Ако на парцел от 4 декара в Гърция се позволява строеж от 120 квадрата, често се изгражда двойно или тройно повече. Това вече е пряко нарушение. Дълго време властите проявяваха толерантност, но сега се дава ясен сигнал – спазвайте закона“, предупреди Каламарис пред NOVA. 

На въпрос какво очаква да се случи с българските инвеститори, Каламарис бе категоричен: "Ще има санкции. Ако досега имаше повече търпимост, занапред се очакват проверки и глоби. Румънците също навлизат активно след Шенген, а Гърция иска да подреди пазара си“, посочи той.

