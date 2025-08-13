ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българите ще имат само 3 дни да се поклонят пред тази чудотворна икона
Всички вярващи и гости ще имат възможност да се поклонят пред чудотворната икона "Света Богородица с Младенеца“ и да оставят своите лични молитви и желания в специалната ниша на иконостаса – вековна традиция, свързана с празника.
Иконата е изписана през 1850 г. от прочутия самоковски зограф Димитрий и е част от духовното и културно наследство на храма.
През 2025 г. завърши реставрацията на стените на храма, при която бяха открити уникални стенописи от XV–XVI век. Днес посетителите могат да се насладят на напълно възстановен таван, наподобяващ звездно небе, изящен полилей и обновени икони от Царските двери, както и на реставрираните царски и апостолски икони.
