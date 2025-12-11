Българите в чужбина на протест: Сънародниците ни в над 10 града извън страната подкрепиха протеста срещу властта
Мирни протести се проведоха в Лондон, Париж, Берлин, Мюнхен, Мюнстер, Малага, Виена, Люксенбург, Брюксел и Дъблин, Братислава, Хага.
Площадите се изпълниха с множествето българи от различни възрасти, скандиращи "Оставка" и носещи плакати на български и английски език, подкрепящи исканията на сънародниците им у нас.
Още по темата
/
Диана Блажева и Ива Атанасова: Мина се една граница, която не трябваше! На следващите избори активността ще се повиши
12:22
Съвет от Бъчварова: Единственият полезен ход, който имат Борисов и Пеевски, е да потърсят нова легитимност отново на избори
09:26
Още от категорията
/
Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а много комсомолци безплатно придобиха активи по време на приватизацията
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.